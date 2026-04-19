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सुर्खेतको गुर्भाकोटमा गाडी दुर्घटना, १९ जना घाइते

फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा १९ जना घाइते भएका छन् । केहीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १४:०४

६ साउन, काठमाडौं । सुर्खेतको गुर्भाकोटमा गाडी दुर्घटना हुँदा १९ जना घाइते भएका छन् ।

सपम्ताबाट गुमीतर्फ आउँदै गरेको क.प्र. ०२००१ ख ०४९० नंम्बरको फोर्स गाडी पौने १२ बजे गुर्भाकोट नगरपालिका-१३ सेराघारीमा दुर्घटना भएको हो ।

घाइतेहरुको उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । केहीको मेहेलकुना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने केहीलाई सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पताल र अन्य अस्पतालमा पठाइएको छ ।

गाडीका चालकलाई प्रहरी चौकी गुमीले नियन्त्रणमामा लिएको छ ।

घाइतेहरू

१.जिल्ला सुर्खेत सिम्ता गा.पा ९ बस्ने बर्ष ४० को गणेश वली टाउकोमा चोट, अवस्था सिरीयस । कर्णाली केयर अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भई रहेको

२.जि.सुर्खेत गुर्भाकोट न.पा.१३ बस्ने बर्ष २३को ममता पुन सामान्य

३. ऐ.बस्ने ममता पुनको छोरा बर्ष ५ को रियाज शाही टाउकोमा चोट, अवस्था सिरियस । माया अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भई रहेको ।

४.जि.सुर्खेत सिम्ता गा.पा.९ बस्ने बर्ष ४५ की बिष्णु माया सुनार टाउकोमा चोट, अवस्था मध्यम ।

५.ऐ. बस्ने बर्ष १० को प्रविन सुनार टाउकोमा चोट अवस्था मध्यम ।

६.जि.तनहुँ वतन बताउने बर्ष ३९ की भावना राई टाउकोमा चोट, अवस्था सिरियस ।

७.ऐ.ऐ. निजको  छोरा बस्ने बर्ष २ को प्रज्वल राई ढाडमा चोट, अवस्था सामान्य ।मेहेलकुना अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भई रहेका घाइते

८.जि.सुर्खेत गुर्भाकोट न.पा.१४ बस्ने बर्ष ३२ की जैसरा बुढा टाउको र  मुखमा चोट, अवस्था मध्यम ।

९.ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ६०की भुमिसरा खड्का दायाँ खुट्टामा चोट, अवस्था मध्यम ।

१०.निजको श्रीमान बर्ष ४२ को उदयराम भुजेल टाउको र ढाड, चोट, अवस्था मध्यम ।

११.ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ४५की धनमाया भुजेल बाहिरी चोट नदेखीको अवस्था मध्यम ।

१२.जि.सुर्खेत सिम्ता गा.पा.९ बस्ने बर्ष ३२की टिका खत्री दायाँ हातमा चोट, अवस्था सामान्य ।

१३.ऐ.ऐ.बस्ने बर्ष ६० को भिम ब.थापा बायाँ हातमा चोट, अवस्था मध्यम ।

१४.ऐ.ए. बस्ने बर्ष ५५ की तुलसरा सुनार दायाँ हात ढाडमा चोट, अवस्था मध्यम ।

१५.ऐ.गुर्भाकोट न.पा. १४ बस्ने बर्ष १२ को सक्षम बुढा टाउको खुट्टामा चोट, अवस्था मध्यम ।

१६.ऐ. १२ बस्ने बर्ष १५ की प्रिति गुरुङ टाउकोमा चोट, अवस्था सामान्य ।

१७.ऐ. सिम्ता गा.पा.९ बस्ने बर्ष ३०की शान्ता खत्री शरिरको बिभिन्न भागमा चोट, अवस्था मध्यम ।

१८.ऐ.गुर्भाकोट न.पा.१४ बस्ने बर्ष १७ की भावना आले हातमा चोट, अवस्था सामान्य  ।

१९.ऐ. सिम्ता गा.पा.९ बस्ने बर्ष ३०की मनिषा थापा घाटी र दायाँ हातमा चोट,

गाडी दुर्घटना
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