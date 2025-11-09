२२ असार, काठमाडौं । दैलेखमा १८ असारमा भएको गाडी दुर्घटनालाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरेका छन् ।
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७, स्थित साङ्गेतडामा बिहीबार बिहान ११ः३० बजे क.प्र. ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको यात्रुबाहक फोर्स गाडी कर्णाली नदीमा खसेको थियो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले दैलेख दुर्घटनाको वास्तविकता तत्काल पत्ता लगाउन आग्रह गरिन् । दिनहुँ जस्तो भइरहेको दुर्घटना रोक्न कर्णालीको सडकको स्तरोन्नती गर्न समेत उनले माग गरिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले उद्धारमा ढिलो गरेको बताए । यो विषयमा रुलिङ गर्न उनले सभामुखलाई आग्रह गरे ।
‘नदीका बीचमा मान्छेले हारगुहार मागीरहेका थिए । एक जना मान्छे भिरमा अड्किएका थिए । तर समयमै उद्धार हुन सकेन’, शाहीले बैठकमा भने, ‘कर्णालीमा बस दुर्घटना सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र उद्धारमा भएको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न रुलिङ गर्न माग गर्दछु ।’
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