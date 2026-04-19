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बालेनलाई जस्तै गगनलाई पनि एक्लै चलाउने रोग लागेको छ : महत

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १५:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति गगन थापालाई पार्टी एक्लै चलाउने रोग लागेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
  • बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा महतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सधैं सबैसँग सल्लाह गरेझैं वर्तमान नेतृत्वले पनि सबैलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
  • महतले भने, 'प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।'

६ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेता प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति गगन कुमार थापालाई एक्लै चलाउने रोग लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजित बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजति सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सबैसँग सल्लाह गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘गिरिजाबाबुले समेत सोध्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो लागेको छ, के गर्ने हो तिमिहरू भन भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज सबैलाई एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ,’ उनले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नेता एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।’

पार्टीको विचार र सिद्धान्त त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको विचार यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसको विधि सबैलाई जोडेर अघि बढ्छ । त्यो विचार हो नेपाली कांग्रेस,’ महतले भने ।

प्रकाशशरण महत
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