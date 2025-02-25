लिग २ क्रिकेटमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दै

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- आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालले आज नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।
- युट्रेक्टमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने ३ बजे सुरु हुनेछ ।
- लिग २ को अंकतालिकामा सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिन नेपाललाई आजको जित निकै महत्वपूर्ण छ ।
७ साउन, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा भइरहेको नेदरल्यान्ड्स, नामिबिया र नेपाल सम्मिलित शृङ्खलामा नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दै छ ।
नेपालले आज आयोजक नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्न लागेको हो । खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने ३ बजेदेखि युट्रेक्टमा सुरु हुनेछ ।
नेपाल यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा नामिबियासँग पराजित भएको थियो । नेपालविरुद्धको उक्त जितले नामिबिया नेपालसँग समान अंकमा आइपुगेको छ ।
लिग २ अंकतालिकामा हाल २९ खेलबाट २४ अंकसहित पाँचौं स्थानमा रहेको नेपाली टोलीका लागि योसँगै यसपछिको अन्तिम शृङ्खला महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
लिग २ को शीर्ष ४ मा पर्न सके नेपाल ओडीआई विश्वकप छनोटमा सिधै प्रवेश गर्नेछ । यस्तै शीर्ष ६ मा परे ओडीआई स्टाटस जोगिने पक्का हुन्छ ।
नेदरल्यान्ड्स २८ खेलबाट ३२ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । नामिबियाको पनि नेपालकै सरह २९ खेलमा २४ अंक छ र नेट रनरेटका आधारमा मात्र नेपालभन्दा पछाडि छ ।
नेपालको टोली : रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आसिफ शेख, विनोद भण्डारी, इशान पान्डे, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुल्शन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, नन्दन यादव, ललित राजवंशी, सन्दीप लामिछाने, अर्जुन कुमाल
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