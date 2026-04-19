शिक्षामन्त्री पोखरेल विरुद्ध त्रिविमा विद्यार्थीको प्रदर्शन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७ औँ वार्षिक दिवसमा सहभागी हुन पुगेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलविरुद्ध विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरेका छन् ।
- स्ववियु अध्यक्ष दीपक जोशीले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रममा जान विद्यार्थीलाई रोक लगाएर पक्राउ गरिएको छ ।’
- सिनेट बैठक आह्वानको माग गर्दै मन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा स्ववियु सचिव हिक्मत बुढासहितका विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
७ असार, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल विरुद्ध त्रिविका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीबार त्रिविको ६७ औँ वार्षिक दिवसको अवसरमा त्रिवि पुगेका मन्त्री पोखरेल विरुद्ध स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)का विद्यार्थीले नाराबाजी समेत गरेका छन् ।
‘वार्षिक कार्यक्रममा जान विद्यार्थीलाई रोक लगाएर पक्राउ गरिएको छ । सिनेट बैठक आह्वान गर्न मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न विद्यार्थीले भेट्न खोज्नु भएको थियो,’ स्ववियु अध्यक्ष दिपक जोशीले भने ।
उनका अनुसार स्ववियु सचिव हिक्मत बुढा लगायतमा विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4