१२ वर्षपछि अफगानिस्तानसँग खेल्दै नेपाल

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- नेपाली क्रिकेट टोलीले १२ वर्षको प्रतीक्षापछि एसियन गेम्समा अफगानिस्तानसँग टी-२०आई खेल्ने पक्का भएको छ।
- एसियन गेम्सको क्रिकेट ड्र अनुसार नेपाल समूह 'ए' मा अफगानिस्तान र जापानसँग परेको छ।
- नेपालले सन् २०१४ को टी-२० विश्वकपमा अफगानिस्तानलाई ९ विकेटले पराजित गरेको थियो।
७ साउन, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीले १२ वर्षको प्रतीक्षापछि अन्तत: अफगानिस्तानसँग टी-२०आई खेल्ने भएको छ ।
एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल र अफगानिस्तानको भेट हुने पक्का भएको हो । बिहीबार एसियन गेम्सको क्रिकेटका लागि ड्र सम्पन्न भएको हो ।
ड्र अनुसार नेपाल समूह ‘ए’ मा अफगानिस्तान र जापानसँगै परेको हो ।
नेपालले पछिल्लोपटक सन् २०१४ को टी-२० विश्वकपमा अफगानिस्तानसँग खेलेको थियो । त्यसबेला नेपालले अफगानिस्तानलाई ९ विकेटले पराजित गरेको थियो ।
अब सेप्टेम्बरमा हुने एसियन गेम्समा नेपाल र अफगानिस्तानबीच १२ वर्षपछि भिडन्त हुने पक्का भएको हो ।
प्रतियोगिताको थप प्रावधान र तालिका भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । नेपालले क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि कम्तीमा एक खेल जित्नुपर्नेछ ।
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