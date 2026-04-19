झापाको अर्जुनधारामा १८ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

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- झापाको अर्जुनधाराका १८ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई बिहीबार जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ।
- जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नपाएका स्थानीयलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो।
- भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।
७ साउन, काठमाडौं । झापाको अर्जुनधारामा गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास गरेका १८ परिवारलाइ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले बिहीबार १८ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।
लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भूमि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले बर्दियाको बढैयातालका र झापाको बुद्दशान्तीका भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
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