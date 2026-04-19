+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सप्तरीका ५ हजार २३५ घरधुरीले बसोबास गरेको ८५ वर्षसम्म पाएनन् लालपुर्जा

नेपाली कांग्रेसका सांसद रन्जित कर्णका अनुसार राजापुर नगरपालिकाका नगरवासीहरू ४३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १३:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सप्तरीको राजापुर नगरपालिकाका बासिन्दाले ८५ वर्षसम्म लालपुर्जा नपाएको विषयमा सांसद रन्जित कर्णले राष्ट्रिय सभामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
  • सांसद कर्णका अनुसार राजापुरका ५ हजार २३५ घरधुरी लालपुर्जाको माग राख्दै विगत ४३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।
  • २०८० सालमा नापी कार्यालयले जग्गा नापी गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने सूचना जारी गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

१५ असार, काठमाडौं । सप्तरीको राजापुरका नगरपालिकाका नागरिकले बसोबास गरेको ८५ वर्षसम्म लालपुर्जा नपाएको विषय संसद्मा उठेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रन्जित कर्णका अनुसार राजापुर नगरपालिकाका नगरवासीहरू ४३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।

‘त्यहाँ ७० विगाहा जग्गा र ५ हजार २३५ घरधुरीले ८५ वर्ष भइसक्यो उहाँहरूले लालपुर्जा पाउनुभएको छैन,’ सांसद कर्णले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने ।

नेपाल सरकारले यसमा कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए । २०८० सालमा लालपुर्जा वितरण गर्ने भनेर नापी कार्यालयले सूचना निकालेको स्मरण गरे । तर पछि यो बीचमा यत्तिकै रोकिएको बताए ।

सम्पूर्ण जग्गाधनीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न उनको माग रहेको छ ।

लालपुर्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित