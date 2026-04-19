धनगढीको धर्मशालाबाट डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह सुरु

६ साउन, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले धनगढीबाट सत्याग्रह (अनसन) सुरु गरेका छन् । धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा बसेर बिहीबार दिउँसोबाट डा. केसीले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
केसी धनगढीमा अनसन बस्न बुधबार साँझ धनगढी पुगेका थिए । धनगढी पुगेर उनी सोही धर्मशालामै बास बसेका थिए । बिहीबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।
डा. केसीले सरकारलाई ५ बुँदे माग राखेका थिए । ती माग पूरा गर्न डा. केसीले मंगलबार (साउन ५ गते) सम्मको समयसीमा दिएका थिए । तर, सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै उनले आजबाट सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
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