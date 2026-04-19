एमालेले आयोजना गरेको पुष्पलाल स्मृति दिवस (तस्वीरहरू)

७ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको ४८ औं स्मृति दिवसका अवसरमा प्रवचन कार्यक्रम गरेको छ ।
एमालेको राजधानी प्रदेश कमिटीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बिहीबार प्रवचन कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
‘संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा संविधान निर्माता मुख्य दलहरूका भूमिका र दायित्व’ विषयमा यो प्रवचन कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
कार्यक्रममा एमालेका नेताहरूबाहेक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भएर आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन् ।
तस्वीरहरू :
तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
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