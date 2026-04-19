कसैको आलोचना गरेर गन्तव्यमा पुगिंदैन : विश्वप्रकाश शर्मा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कसैको आलोचना गरेर वा ढुङ्गा हानेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।
- उनले बीपी कोइरालाको विचारलाई २१औँ शताब्दीका युवाको भावनासँग एकाकार गरी समुन्नतिको गन्तव्य खोज्ने सङ्कल्प लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- कांग्रेसको राजनीतिमा बालश्रम उन्मूलन र शिक्षा जस्ता सामाजिक विषय मुख्य प्राथमिकतामा हुनुपर्ने भन्दै उनले गगन थापा नेतृत्वको टोली नयाँ सोचका साथ लाग्ने बताएका छन्।
७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कसैको आलोचना गरेर वा ढुङ्गा हानेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताएका छन् ।
बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा कांग्रेसले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले हरेक आलोचनाको प्रतिवादमा उत्रिँदा मूल लक्ष्य ओझेलमा पर्न सक्ने समेत उनले बताए ।
बीपीको विचार, संस्कार र उहाँको दर्शनलाई २१औँ शताब्दीका युवाको भावनासँग एकाकार गरेर समुन्नतिको गन्तव्य खोज्ने सङ्कल्प लिनुपर्नेमा जोड उनले दिए ।
‘कांग्रेसका लागि सधैं राजनीति मात्र नभई बालश्रम उन्मूलन गर्ने र हजारौँ शिक्षक उत्पादन गर्ने जस्ता दूरगामी सामाजिक विषयहरू मुख्य प्राथमिकतामा हुनुपर्नेछ,’ शर्माले भनेका छन् ।
क्रान्तिका लागि प्राण आहुति दिने योद्धाका साथसाथै सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनका लागि योग्य शिक्षक र नयाँ सोच आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
बीपीको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नका लागि गगन थापा नेतृत्वको सिङ्गो टिम नयाँ ढङ्ग, नयाँ सोच र नयाँ सङ्कल्पका साथ लाग्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4