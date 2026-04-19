+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सार्वजनिक बसमा पाकेटमारी गर्ने चार जना पक्राउ, एक जना फरार कैदी

पक्राउ परेकामध्ये जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुनसरीस्थित झुम्का कारागारबाट फरार भएका कैदीसमेत परेका छन् ।

0Comments
Shares
कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ साउन ७ गते १८:५२

७ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । सार्वजनिक बसमा पाकेटमारी गरी नगद चोरी गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुनसरीस्थित झुम्का कारागारबाट फरार भएका कैदीसमेत परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रवीन विष्टका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा बेथानचोक गाउँपालिका–६ वर्ष ३० का आकाश भन्ने विनोद आलेमगर, वर्ष ३१ को रिक्सन तामाङ भन्ने श्याम तामाङ, वर्ष ३० को सोनाम लामा र मकवानपुर  फापरबारीका वर्ष ३५ को बालकृष्ण मगर पक्राउ परेका हुन् ।

उनीहरूलाई बिहीबार बनेपा नगरपालिका–८ स्थित तीनदोबाटोमा काठमाडौं जाने बस चढेर भाग्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

यसअघि बुधबार उनीहरू पनौतीबाट काठमाडौं जाँदै गरेको सार्वजनिक बसमा सवार तीर्थबहादुर तामाङको जुहारीकोट काटेर नगद चोरी गरी फरार भएका थिए ।

पक्राउ परेकामध्ये सोनाम  लामा यसअघि पनि चोरीकै मुद्दामा झुम्का कारागारमा कैदी थिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनी जेलबाट भागेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, आकाश भन्ने विनोद आले मगर अभद्र व्यवहार, लागुऔषध र चोरीको घटनामा पटक–पटक पक्राउ पर्ने गरेको डीएसपी विष्टले जानकारी दिए ।

अर्का रिक्सन तामाङ भन्ने श्याम तामाङ पनि काठमाडौंमा विभिन्न ७ वटा मुद्दामा संलग्न रहेको देखिएको उनले बताए ।

उनीहरूविरुद्ध चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ ।

पाकेटमारी सार्वजनिक बस
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई म्यानपावर व्यवसायीको १५ दिने अल्टिमेटम

माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई म्यानपावर व्यवसायीको १५ दिने अल्टिमेटम
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
नेपाली युवाको ‘मल्टिनेसनल’ सपना : कन्टेन्ट क्रियटर र ब्रान्डको सेतु बन्दै ‘भिल’

नेपाली युवाको ‘मल्टिनेसनल’ सपना : कन्टेन्ट क्रियटर र ब्रान्डको सेतु बन्दै ‘भिल’
प्रकृति र संस्कृतिको सुन्दर संगम : ताङतिङ र क्रपु

प्रकृति र संस्कृतिको सुन्दर संगम : ताङतिङ र क्रपु
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा
रेनकोट ओढेका भाइरल बच्चा : कहाँका हुन् ? कसले खिच्यो ?

रेनकोट ओढेका भाइरल बच्चा : कहाँका हुन् ? कसले खिच्यो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित