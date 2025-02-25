एलआरआर ग्रुपको स्काइवेल बन्यो सुदूरपश्चिम रोयल्सको ग्रीन मोबिलिटी पार्टनर

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- सुदूरपश्चिम रोयल्सले नेपाल प्रिमियर लिगका लागि एलआरआर ग्रुपको स्काइवेललाई ग्रीन मोबिलिटी पार्टनरका रूपमा अनुबन्ध गरेको छ।
- मंगलबार भएको सम्झौता पत्रमा सुदूरपश्चिम रोयल्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रकाश खड्का र एलआरआर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक जीवन शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
- एलआरआर ग्रुपले नेपाली बजारमा आफ्नो प्रिमियम विद्युतीय एसयूभी स्काइवेल नाडा अटो शोमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) फ्रेन्चाइज सुदूरपश्चिम रोयल्सले तेस्रो संस्करणका लागि एलआरआर ग्रुप अन्तर्गतको स्काइवेललाई आफ्नो ग्रीन मोबिलिटी पार्टनरका रूपमा अनुबन्ध गरेको छ।
मंगलबार सम्पन्न सम्झौतामा सुदूरपश्चिम रोयल्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रकाश खड्का र एलआरआर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक जीवन शाहीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौतापछि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्काले एलआरआर ग्रुपसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी र उत्साहित रहेको बताए । उनले यस वर्ष साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै ब्रान्डिङ र व्यावसायिक प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रूपमा काम गरिने उल्लेख गरे।
एलआरआर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक जीवन शाहीले सुदूरपश्चिम रोयल्स एनपीएलको तेस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा ठूलो समर्थक आधार भएको, क्रिकेटप्रेमीमाझ लोकप्रिय र बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएकाले दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको बताए। उनले ब्रान्डिङको दृष्टिकोणले पनि यो साझेदारी दुवै पक्षका लागि लाभदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
एलआरआर ग्रुपले नेपाली बजारमा आफ्नो प्रिमियम विद्युतीय एसयूभी स्काइवेल नाडा अटो शोमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
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