रोबर्टो मान्सिटी बने दोस्रो पटक इटालीको प्रशिक्षक

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- इटाली फुटबल महासंघले रोबर्टो मान्सिनीलाई पुनः इटालीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ ।
- मान्सिनीको नेतृत्वमा इटालीले युरो २०२० को उपाधि जित्नुका साथै ३७ खेलसम्म अपराजित रहने विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।
- फुटबल महासंघका अध्यक्ष जियोभानी मालागोले मान्सिनी नै मुख्य प्रशिक्षकका लागि सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति भएको बताए ।
१२ साउन, काठमाडौं । रोबर्टो मान्सिनीलाई दोस्रो पटक इटालीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन् । इटाली फुटबल महासंघ (एफआईजीसी) ले मंगलबार मान्सिनीलाई नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको छ ।
इटाली लगातार तेस्रो पटक विश्वकपमा छनोट हुन असफल भएपछि यसअघिका प्रशिक्षक गेनारो गट्टुसोले अप्रिलमा इटालीको मुख्य प्रशिक्षकको पद छाडेका थिए । अब मान्सिनीले उनको स्थान लिनेछन् ।
आन्द्रे पिर्लो प्रशिक्षक पदको दौडबाट पछि हटेपछि र प्राविधिक निर्देशक पाओलो माल्दिनीले राजीनामा दिएको एक दिनपछि मान्सिटी पुन: इटालीको मुख्य प्रशिक्षक बनेका हुन् । इटालीको मुख्य प्रशिक्षक पदमा पेप ग्वार्डिओला लगायतको नाम चर्चामा आएपनि अन्तिमम मान्सिनी नै प्रशिक्षक बनेका हुन् ।
६१ वर्षीय मान्सिनीले यसअघि सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म इटालीको प्रशिक्षकको भूमिका थिए । उनको प्रशिक्षणमा इटालीले इंग्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै युरो २०२० को उपाधि जितेको थियो ।
साथै उनको नेतृत्वमा इटालीले लगातार ३७ खेलसम्म अपराजित रहँदै विश्व कीर्तिमान नै बनाएको थियो । तर २०२२ को विश्वकपमा छनोट हुन असफल भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
पूर्व मिडफिल्डर पिर्लो पनि प्रशिक्षकको जिम्मेवार सम्हाल्न तयार देखिएका थिए । तर सोमबार रुसको एक सट्टाबाजी (बेटिङ) कम्पनीसँगको उनको सम्बन्धलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएछि उनी पछि हटेका हुन् ।
इटाली फुटबल महासंघका अध्यक्ष जियोभानी मालागोले बीबीसीसँग भने, ‘मुख्य प्रशिक्षक बन्नका लागि रोबर्टो मान्सिनी नै सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति हुन् भन्ने मलाई विश्वास थियो ।’
यस्तै सन् २०१५–१६ मा लेस्टर सिटीलाई प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाएका क्लाउडियो रानिएरीले माल्दिनीको स्थानमा प्राविधिक निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहनेछन् ।
दुई साताअघि मात्रै प्राविधिक निर्देशक नियुक्त भएका माल्दिनी र सल्लाहकार लियोनार्डोले पिर्लोलाई प्रशिक्षक नियुक्त नगरेपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
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