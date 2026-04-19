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देवानगञ्जको तनाव नियन्त्रणमा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते २२:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगन्ज बजारमा मंगलबार साँझ दुई समूहबीच भएको झडप दुई घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डिएसपी चन्द्र खड्काले बजार क्षेत्रमा भएको तनाव नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए ।
  • प्रहरीले बजार क्षेत्रमा झडपका कारण भएको भौतिक क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको उनले बताए ।

१२ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज बजारमा भएको झडप नियन्त्रणमा आएको छ ।

मंगलबार साझ करिब ८ बजे दुई समूहबीचको झडप करिब दुई घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डिएसपी चन्द्र खड्काका अनुसार बजार क्षेत्रमा भएको तनाव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

बजार क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरेको उनले बताए ।

सुनसरी
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