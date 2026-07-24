+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

हेपाटाइटिस उन्मूलनका लागि नीति, बजेट र समुदायको साझेदारी आवश्यक

२०८३ साउन १३ गते १७:२८ २०८३ साउन १३ गते १७:२८

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
हेपाटाइटिस उन्मूलनका लागि नीति, बजेट र समुदायको साझेदारी आवश्यक

१३ साउन, काठमाडौं । नेपालमा हेपाटाइटिस नियन्त्रण तथा उन्मूलनका लागि नीति कार्यान्वयन, दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा विस्तार र समुदायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

विश्व हेपाटाइटिस दिवस २०२६ को अवसरमा ‘नेपालमा हेपाटाइटिस उन्मूलनका अवरोध अन्त्य : नीतिदेखि सामुदायिक कार्यसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । स्पर्श नेपालले सेन्टर फर डिजिज एनालाइसिस (सीडीए) फाउन्डेसन र एलाइज ग्रान्टको सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाज तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्याय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मा, विश्व स्वास्थ्य संगठनकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. केन्जा बेन्नाईले आफ्ना धारणा राखेका थिए । हेपाटोलोजिस्ट डा. अनन्त श्रेष्ठ, हार्म रिडक्सन इन्टरनेसनलका वरिष्ठ विश्लेषक गज गुरुङ तथा स्पर्श नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रवचन केसीले पनि छलफलमा भनाइहरू राखेका थिए ।

सीडीए फाउन्डेसनकी परियोजना व्यवस्थापक हेलेन एनडेले भिडियो सन्देशमार्फत सहभागिता जनाएकी थिइन् ।

स्पर्श नेपालले आफ्नो हेपाटाइटिस उपचार पहुँच अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी अनुभव पनि प्रस्तुत गरेको थियो । आयोजकका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले नेपालमा हेपाटाइटिस उन्मूलनका लागि सहकार्य विस्तार, नीतिगत संवाद र व्यावहारिक समाधान पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

हेपाटाइटिस
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

हेपाटाइटिस उन्मूलनका लागि नीति, बजेट र समुदायको साझेदारी आवश्यक

हेपाटाइटिस उन्मूलनका लागि नीति, बजेट र समुदायको साझेदारी आवश्यक

नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिबाट मुटुको तीन वटा भल्भको शल्यक्रिया

नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिबाट मुटुको तीन वटा भल्भको शल्यक्रिया

हेपाटाइटिस भनेको एउटै मात्र रोग होइन

हेपाटाइटिस भनेको एउटै मात्र रोग होइन

के डाक्टरले सुरक्षित वातावरणको माग गर्नु गलत हो ?

के डाक्टरले सुरक्षित वातावरणको माग गर्नु गलत हो ?

महिलाहरू किन लुकाउँछन् आफ्ना पीडा ? मनोविज्ञानले यसो भन्छ

महिलाहरू किन लुकाउँछन् आफ्ना पीडा ? मनोविज्ञानले यसो भन्छ

गृष्मा पनेरु

गृष्मा पनेरु मनोपरामर्शदाता

वीर अस्पतालको १३७ वर्षे यात्रा : स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर

वीर अस्पतालको १३७ वर्षे यात्रा : स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर

ट्रेन्डिङ

‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’

‘हाम्रा पुर्खाले जुन खानपान गरे, त्यसले मोटोपन बढाउँदैनथ्यो’
बोनम्यारो प्रत्यारोपणका ५ वर्ष

बोनम्यारो प्रत्यारोपणका ५ वर्ष
गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै चालकको निधन, के कारण हुन्छ यस्तो ?

गाडी कुदाउँदा कुदाउँदै चालकको निधन, के कारण हुन्छ यस्तो ?
काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोस्रो तरंग !

काठमाडौंमा रेबिज फोबियाको दोस्रो तरंग !
बालबालिकाको पोषणमा लगानी : समृद्ध नेपालको आधार

बालबालिकाको पोषणमा लगानी : समृद्ध नेपालको आधार
गर्भावस्थामा जेनेटिक परीक्षण किन आवश्यक ? कसले, कहिले गराउनुपर्छ ?

गर्भावस्थामा जेनेटिक परीक्षण किन आवश्यक ? कसले, कहिले गराउनुपर्छ ?

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
हेपाटाइटिस उन्मूलनका लागि नीति, बजेट र समुदायको साझेदारी आवश्यक
पेट तथा कलेजो रोग

हेपाटाइटिस उन्मूलनका लागि नीति, बजेट र समुदायको साझेदारी आवश्यक

नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिबाट मुटुको तीन वटा भल्भको शल्यक्रिया

नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिबाट मुटुको तीन वटा भल्भको शल्यक्रिया

हेपाटाइटिस भनेको एउटै मात्र रोग होइन
पेट तथा कलेजो रोग

हेपाटाइटिस भनेको एउटै मात्र रोग होइन

के डाक्टरले सुरक्षित वातावरणको माग गर्नु गलत हो ?

के डाक्टरले सुरक्षित वातावरणको माग गर्नु गलत हो ?

महिलाहरू किन लुकाउँछन् आफ्ना पीडा ? मनोविज्ञानले यसो भन्छ
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

महिलाहरू किन लुकाउँछन् आफ्ना पीडा ? मनोविज्ञानले यसो भन्छ

गृष्मा पनेरु

गृष्मा पनेरु मनोपरामर्शदाता
वीर अस्पतालको १३७ वर्षे यात्रा : स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर

वीर अस्पतालको १३७ वर्षे यात्रा : स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर