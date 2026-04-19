+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

‘गौंथली’ को कमाइ १० करोड नाघ्यो, बन्यो यसवर्षकै सर्वाधिक ग्रसर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १२:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कपिल रिजाल निर्देशित चलचित्र ‘गौंथली’ २०८३ सालमा सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्म बनेको छ।
  • चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार १३ दिनमा फिल्मले १० करोड २० लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ।
  • यो अवधिमा ३ लाख ८० हजारभन्दा बढी दर्शकले फिल्म हेरेर ग्रामीण किशोरीको कथामा आधारित चलचित्रलाई रुचाएका छन्।

काठमाडौं । ‘गौंथली’ २०८३ सालको अहिलेसम्म सर्वाधिक कमाउने नेपाली भाषाको फिल्म बनेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको बक्सअफिसमा यो फिल्मले बिहीबार बिहानसम्म १० करोड २० लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

यो अवधिसम्म ३ लाख ८० हजारभन्दा धेरैले फिल्म हेरेका छन् ।

कपिल रिजाल निर्देशित फिल्मले पढ्ने लेख्ने उमेरमा बाध्यतावश विवाह गरेकी ग्रामीण नेपाली समाजकी एक किशोरीको कथा भन्छ । कपिल र सुमन गिरीले मिलेर बनाएको यो फिल्मले काठमाडौंसहित मोफसलमा समेत उत्कृष्ट कमाइ गरेको छ ।

‘गौंथली’ले प्रदर्शनको १३ दिनमै १० करोडभन्दा धेरै कमाइ गरेको हो । यो फिल्मले यसअघि रिलिज भएको याम थापा निर्देशित ‘लालीबजार’को कमाइलाई पनि उछिनेर वर्षकै धेरै कमाउने फिल्मको रेकर्ड रचेको हो ।

गौंथली बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘गौंथली’ को आक्रामक व्यापारले चम्कियो अरुणको स्टारडम

‘गौंथली’ को आक्रामक व्यापारले चम्कियो अरुणको स्टारडम
नौ दिनसम्म ‘गौंथली’ को कमाइ ७ करोड नाघ्यो, साढे २ लाखले हेरे

नौ दिनसम्म ‘गौंथली’ को कमाइ ७ करोड नाघ्यो, साढे २ लाखले हेरे
‘गौंथली’ ले शनिबार दिउँसोसम्म देशभर कमायो १ करोड २७ लाख

‘गौंथली’ ले शनिबार दिउँसोसम्म देशभर कमायो १ करोड २७ लाख
शुक्रबारदेखि २६ अमेरिकी राज्यका ५६ सहरबाट रिलिज हुँदै ‘गौंथली’

शुक्रबारदेखि २६ अमेरिकी राज्यका ५६ सहरबाट रिलिज हुँदै ‘गौंथली’
‘गौंथली’ र हलिउडको ‘द ओडिसी’ हलमा लागे

‘गौंथली’ र हलिउडको ‘द ओडिसी’ हलमा लागे
‘गौंथली’ को प्रिमियरमा रुचाइयो कथावस्तु, अभिनय

‘गौंथली’ को प्रिमियरमा रुचाइयो कथावस्तु, अभिनय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित