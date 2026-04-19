मधेशमा सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा कडाइ

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- मधेशका सबै जिल्लामा हालको सुरक्षा स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कडाइ गरिएको छ ।
- अत्यावश्यक सरकारी कामबाहेक अन्य प्रयोजनमा सवारी साधन नचलाउन मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
- गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत राधेशंकर प्रसाद पन्तले सवारी साधनको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
१४ साउन, काठमाडौं । मधेशका सबै जिल्लामा सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा कडाइ गरिएको छ ।
हाल जारी तनावका बीच सुरक्षा संवेदनशीललाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक सरकारी कामबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न मधेशको गृहमन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
‘…कार्यालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध सरकारी सवारी साधनहरूकोफ हालको सुरक्षा संवेदनशफीलतालाई दृष्टिगत गरी अत्यावश्यक सरकारी कामबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न/नगराउन तथा सवारी साधनको सुरक्षित व्यवस्थापन गराउन आदलेशानुसार अनुरोध छ,’ गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत राधेशंकर प्रसाद पन्तले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
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