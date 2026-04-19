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आपसी सद्‌भाव कायम राख्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १६:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा भएको आपसी द्वन्द्व र विवादप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुःख व्यक्त गर्दै सबैलाई संयम रहन आग्रह गरेका छन् ।
  • उनले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधता नै देशको गौरव तथा पहिचान भएकाले यसमा कसैले पनि खलल पार्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
  • देशको मौलिक मान्यताविपरीतका यस्ता अवाञ्छित घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै नेपालीलाई आपसी मेलमिलाप र सद्भाव कायम राख्न उनले आह्वान गरेका छन् ।

१४ साउन, काठमाडौं । सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा हालै भएको आपसी द्वन्द्व र विवादप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दु:ख व्यक्त गर्दै सबै नेपालीलाई संयम रहन र आपसी सद्‌भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।

निर्मल निवासस्थित संवाद सचिवालय मार्फत जारी गरिएको सद्‌भाव सन्देशमा सुनसरीमा भएको आपसी द्वन्द्वका कारण जनधनको क्षति भएको र त्यसको असर कोशी क्षेत्र तथा तराईका विभिन्न भागमा फैलिन गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको देश भएको र यही विविधता नै देशको गौरव तथा पहिचान भएकाले यसमा कसैले पनि खलल पार्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन् ।

नेपाली समाज सधैं आपसी मेलमिलाप र सद्‌भावमा बस्दै आएको उल्लेख गर्दै, देशको मौलिक मान्यताविपरीत यस्ता अवाच्छित घटनाहरू हुनु चिन्ताको विषय भएको बताइएको छ ।

‘यो हाम्रो मौलिक मूल्य र मान्यता विपरीतको विषय हो । त्यसैले जुनसुकै भूभागमा रहे बसेका जो कोही पनि हामी नेपाली मिलौं । हाम्रो यही आग्रह छ । यही आजको आवश्यकता हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।

ज्ञानेन्द्र शाह
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