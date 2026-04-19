कुवेतमा एक नेपालीको मृत्यु

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- कुवेतमा बिहीबार बिहान भएको आक्रमणमा परेर एक जना नेपाली चालकको मृत्यु भएको छ ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले घटनाको पुष्टि गर्दै विस्तृत विवरणका लागि दूतावासलाई निर्देशन दिइएको बताए।
१४ साउन, काठमाडौं । कुवेतमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहान उत्तरी कुवेतमा भएको आक्रमणमा परेर उनको मृत्यु भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार चालकको रुपमा कार्यरत नेपालीको मृत्यु भएको छ ।
घटनाको विस्तृत विवरण आइनसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार घटनाबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन नेपाली राजदूतावास, कुवेतलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।
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