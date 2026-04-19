प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई आयुक्त नियुक्त

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- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्नुभएको छ।
- आयुक्तहरूमा गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बा नियुक्त हुनुभएको छ।
- संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उनीहरूको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो।
१४ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना आयुक्तहरू नियुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की र आयुक्तहरू गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बालाई नियुक्त गरेका हुन् ।
उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन भएको थियो ।
दुई आयुक्तको सुनुवाइ मंगलबार भएको थियो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ बुधबार भएको थियो ।
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