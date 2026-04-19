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लहानमा ड्युटीमा रहेका प्रहरी हवलदार घाइते

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते २१:५७

१४ साउन, सिरहा । सिरहाको लहानमा ड्युटीमा रहेका एकजना प्रहरी हवलदार घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा कार्यरत हवलदार नारद परियार घाइते भएका हुन् ।

सिरहा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वासुदेव पाठकका अनुसार हवलदार परियार दिउँसोदेखि नियमित ड्युटीमा खटिएका थिए । ड्युटी सकिएपछि पोसाक फुकाल्ने क्रममा उनको दाहिने तिघ्रामा गोली लागेको जस्तो प्वाल देखिएको छ । घाउ देखिएपछि उनलाई तत्काल उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ ।.

प्रहरी हवलदार
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