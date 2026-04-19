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सामाजिक सद्‌भावमा सक्रिय हुन प्रदेश, जिल्ला र नगर संघलाई महासंघको आह्वान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १५:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको कप्तानगञ्ज लगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अशान्तिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
  • महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले विज्ञप्ति मार्फत शान्तिपूर्ण वार्ता र आपसी समझदारीबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
  • महासंघले स्थानीय प्रशासन र नागरिक समाजसँग समन्वय गरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आफ्ना मातहतका सबै संघहरूलाई सक्रिय हुन अपिल गरेको छ ।

१५ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विगत केही दिनदेखि सुनसरी जिल्लाको कप्तानगञ्ज लगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका अशान्त वातावरण, श्रृङ्खलाबद्ध घटना र सर्वसाधारणबीच उत्पन्न तनावप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सामाजिक सद्भावका लागि सक्रिय रहन सबै प्रदेश महासंघ तथा जिल्ला/नगर संघलाई आह्वान गरेको छ ।

तराईका विभिन्न जिल्लामा देखा परेको वर्तमान तनावपूर्ण स्थितिलाई साम्य पारी दिगो शान्ति स्थापना गर्न महासंघले सम्बद्ध सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन भनेको छ । महासंघले आफ्ना सबै मातहतका प्रदेश महासंघ तथा जिल्ला/नगर संघहरूलाई स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक गुरु तथा स्थानीय अगुवाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी भाइचारा र शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि सक्रिय पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

परिस्थिति र स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा आवश्यकता हेरी सद्भाव र्‍याली आयोजना गरी शान्ति र सद्भावको वातावरण बनाउन महासंघले प्रदेश महासंघ तथा जिल्ला/नगर संघहरूलाई विशेष अपिल गरेको छ ।

जुनसुकै प्रकारका मतभेद वा असमझदारीको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ता र आपसी समझदारीबाट मात्र सम्भव हुने भएको भन्दै महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले सम्पूर्ण प्रदेश महासंघ तथा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ तथा महासंघसंग आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा अग्रसर भई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरे ।

उक्त घटनामा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै महासंघले शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै, घाइते भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ ।

नेपाल सदियौंदेखि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक एकताको अनुपम उदाहरण रहँदै आएको स्मरण गराउँदै महासंघले कुनै पनि बहानामा हुने सामाजिक अशान्ति, झडप र हिंसाले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनका साथै उद्योग, व्यापार र समग्र देशको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर नकारात्मक असर पुर्‍याउने स्पष्ट पारेको छ ।

 

उद्योग वाणिज्य महासं‌घ
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