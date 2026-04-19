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ललितपुरको टीकाभैरवमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते ८:२८
प्रतिकात्मक तस्वीर ।

१७ साउन, काठमाडौं । ललितपुरको टीकाभैरवमा मोटरसाइकल पल्टिँदा चालकको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा एक युवती घाइते भएकी छिन् ।

कान्ति लोकपथ खण्डमा प्रदेश ३–०२०–११ प ३४५८ नम्बरको मोटरसाइकल आफैं अनियन्त्रित भई बाटोबाट अन्दाजी ५० मिटर तल खस्दा धनुषाको ढल्केबर घर भई हाल काठमाडौँको कपन बस्ने ४३ वर्षीय उत्तम लामाको मृत्यु भएको हो ।

हिजो बेलुका पौने ८ बजे भएको सो दुर्घटनामा लामा गम्भीर घाइते भएका थिए । उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि टीकाभैरवस्थित आनन्द वन अस्पताल लगिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत भएको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ ।

सो दुर्घटनामा सिन्धुपाल्चोकको थुम्पाखा गाउँपालिका ३ घर भई हाल काठमाडौंको मैजुबहाल डेरा गरी बस्ने २२ वर्षीया सुजाता कार्की घाइते भएकी छिन् । उनको काठमाडौंको सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मोटरसाइकल दुर्घटना ललितपुर
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