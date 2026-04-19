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६ आरोहीको निधनमा एमालेले भन्यो : नेपालले अमूल्य राष्ट्रिय धरोहर गुमायो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १७ गते ९:५५

१७ साउन, काठमाडौं । विख्यात पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्स दाइ’ सहित ६ जना नेपाली आरोहीको पाकिस्तानस्थित ब्रोड पिक हिमालमा हिमपहिरोमा परी निधन भएको घटनाप्रति नेकपा एमालेले गहिरो शोक व्यक्त गरेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार एक शोक वक्तव्य जारी गर्दै यस दुःखद खबरले सिंगो पार्टी अत्यन्त स्तब्ध र मर्माहत भएको जनाएका छन्।

पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालमा गएको हिमपहिरोमा परी कीर्तिमानी आरोहीहरूले ज्यान गुमाएको प्रति एमालेले भनेको छ, ‘विश्व पर्वतारोहणको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै असम्भवलाई सम्भव बनाएर संसारलाई साहस र सङ्कल्पको पाठ सिकाउने हाम्रा सपूतहरू आज सधैँका लागि हिमालकै काखमा लीन हुनुभएको छ ।’

महासचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँहरूको यो असामयिक र दुःखद निधनले पर्वतारोहण क्षेत्रका साथै समग्र राष्ट्रले नै आफ्ना अमूल्य राष्ट्रिय धरोहर र साहसी सन्ततिहरू गुमाएको छ। यो नेपालको पर्वतारोहण इतिहासमा एउटा स्वर्णिम अध्यायको दुःखद अन्त्य हो।’

६ महिना ६ दिनमा विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटै हिमाल आरोहण गरी नेपाल र नेपालीको नाम विश्वसामु उच्च राख्न सफल भएको भन्दै एमालेले राष्ट्रका लागि उनीहरूले पुर्‍याएको अद्वितीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपा‍ एमाले पर्वतारोही
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