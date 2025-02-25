कर्पोरेट क्रिकेट लिगको तेस्रो संस्करण भदौ १८ देखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भेट्रान्स फोर्टी क्लबले कर्पोरेट क्रिकेट लिगको तेस्रो संस्करण आगामी भदौ १८ देखि २१ गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
- काठमाडौंको बुढानीलकण्ठस्थित रोयल स्पोर्ट्स पार्कमा हुने प्रतियोगितामा विभिन्न संस्थागत क्षेत्रका २० टोलीको सहभागिता रहने छ ।
- चार दिनसम्म चल्ने उक्त क्रिकेट प्रतियोगितामा कूल ४७ खेल हुने र विजेता टोलीले आकर्षक नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले बताएका छन् ।
१७ साउन, काठमाडौं । भेट्रान्स फोर्टी क्लबले कर्पोरेट क्रिकेट लिग (सीसीएल) को तेस्रो संस्करण आगामी भदौ १८ देखि २१ गतेसम्म आयोजना गर्ने भएको छ ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोजकले प्रतियोगिता बुढानीलकण्ठस्थित रोयल स्पोर्ट्स पार्क, चुनिखेलमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो ।
प्रतियोगितामा विभिन्न संस्थागत क्षेत्रका २० कर्पोरेट टोलीको सहभागिता रहनेछ । सहभागी टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिनेछ। सिंगल राउन्ड रोबिन लिगपछि प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोली क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । चार दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल ४७ खेल खेलाइने आयोजकले जनाएको छ ।
फाइनलअघि दर्शकको मनोरञ्जनका लागि कलाकार र कर्पोरेट क्षेत्रका कार्यकारीबीच प्रदर्शनी (एक्जिबिसन) खेल पनि आयोजना गरिनेछ ।
प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेताले आकर्षक नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । साथै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उदीयमान खेलाडी, उत्कृष्ट ब्याटर, उत्कृष्ट फिल्डर, उत्कृष्ट विकेटकिपर, फेयर प्ले टोली तथा सर्वाधिक छक्का र चौका प्रहार गर्ने खेलाडीलाई पनि विधागत पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
भेट्रान्स फोर्टी क्लबले यसअघि कर्पोरेट क्रिकेट लिगका दुई संस्करण सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको छ । आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा २५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका खेलाडीले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।
आयोजकले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब ६० देखि ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4