काभा च्याम्पियन्स लिग भलिबल नेपालमा हुने

१७ साउन, काठमाडौं । काभा च्याम्पियन्स लिग भलिबल (महिला) नेपालमै हुने भएको छ । आगामी कात्तिक १५ देखि २१ गते (नोभेम्बर १-७) सम्म नेपालमै आयोजना हुने भएको हो ।
नेपाल भलिबल संघको १४औँ पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले अनलाईनखबरलाई जानकारी दिए ।
नेपाल भलिबल संघको १४औँ पूर्ण बैठकले काभा च्याम्पियन्स लिग आयोजनासहित अन्य विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।
नेपाल भलिबल संघको २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रम पारित गर्दै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ साथै महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल भलिबल संघ स्थापना भएको ५०औँ वर्ष पुगेको अवसरमा यस वर्षलाई विशेष उत्साहका साथ ‘गोल्डेन जुबली’ का रूपमा भव्यताका साथ मनाउने निर्णय पनि गरिएको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए ।
नेपाल भलिबल संघको आशन्न १३औँ चुनावी साधारण सभालाई लक्षित गर्दै आगामी असोज १५ गतेभित्र देशका सबै जिल्ला र प्रदेशहरूको पुनर्गठन गरिसक्ने निर्णय भएको छ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ७ वटै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि (संयोजक) हरूको चयन गरिएको छ ।
जसअनुसार कोशी प्रदेशमा मदन खड्का, मधेस प्रदेशमा मोहम्मद फिरोज, बागमती प्रदेशमा गौतम लासिवा, गण्डकी प्रदेशमा यम बहादुर गुरुङ,लुम्बिनी प्रदेशमा भीम ओली, कर्णाली प्रदेशाा मंगल श्रेष्ठ / श्याम श्रेष्ठ रफसुदूरपश्चिम प्रदेशमा हरक सिंह धामीलाई संयोजक तोकिएको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए ।
यसैगरी संघको पूर्ण बैठकले क्लब सदस्यता सम्बन्धी विशेष कार्यदल गठन गरि, कार्यविधि बनाएर सदस्य दिने नयाँ व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नयाँ क्लबलाई सदस्यता दिनुअघि कार्यदल बनाएर कार्यविधि निर्माण गरिने र त्यसअनुसार मापदण्ड पूरा भएमा मात्र सदस्यता दिने निर्णय संघको पूर्ण बैठकले गरेको छ ।
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