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नेपाली क्रिकेट :

ओडीआई क्रिकेटमा बढ्दै दबाब, अबको बाटो कस्तो ?

२०८३ साउन १६ गते १८:४५ २०८३ साउन १६ गते १८:४५

प्रतिक भट्ट

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नेदरल्यान्ड्स भ्रमणले नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी फेरि उजागर गरेको छ- विदेशी कन्डिसनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट खेल्न नसक्नु ।

प्रतिक भट्ट

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा नेपाल लगातार चार खेलमा पराजित भएको छ ।
  • विदेशी कन्डिसनमा नेपाली ब्याटरहरूको कमजोर प्रदर्शन र खराब फिल्डिङका कारण टोलीले शृङ्खलामा हार व्यहोर्नुपरेको हो ।
  • अब नेपालको मुख्य लक्ष्य ओमान र क्यानडाविरुद्धको अन्तिम शृङ्खलामा जित हासिल गरी ओडीआई मान्यता जोगाउने रहेको छ ।

१६ साउन, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत भर्खरै सकिएको नेदरल्यान्ड्स भ्रमण नेपाली क्रिकेट टोलीका लागि निराशाजनक रह्यो ।

नामिबिया र घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्ससँग लगातार चार खेल गुमाएपछि नेपाल शीर्ष चारमा पुग्ने दौडबाट लगभग बाहिरिएको छ । अब टोलीको सम्पूर्ण ध्यान ओडीआई मान्यता जोगाउने लक्ष्यमा केन्द्रित भएको छ ।

अब लिग २ का कुल ४ शृङंखला मात्र बाँकी छन् । तीमध्ये एक शृङ्खलामा नेपालले अक्टोबरमा ओमान र क्यानडाविरुद्ध चार खेल खेल्न बाँकी छ ।

त्यही शृङ्खलाले नेपालको आगामी चार वर्षको ओडीआई भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

तर नेदरल्यान्ड्स भ्रमणले नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी फेरि उजागर गरेको छ- विदेशी कन्डिसनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट खेल्न नसक्नु ।

विदेशी कन्डिशनमा फेरि उही समस्या

नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा नेपालले ब्याटिङदेखि फिल्डिङसम्म अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेन । स्वीङ, सीम र अतिरिक्त बाउन्स भएको विकेटमा नेपाली ब्याटरहरू सहज देखिएनन् । विशेषगरी शर्ट बलविरुद्ध उनीहरू बारम्बार संघर्षरत देखिए ।

विगतमा पनि बाहिरी कन्डिशनमा अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसकेको नेपालले धेरै खेल हारेको छ । आएका जितहरू पनि अधिकांश घरेलु मैदानमा छन् ।

लिग २ मा हालसम्म खेलेका ३२ खेलमध्ये नेपालले ११ खेल मात्र जितेको छ । तीमध्ये ७ जित घरेलु मैदानमा आएका छन् भने ४ जित घरबाहिर आएका छन् । घरेलु मैदानमा खेलेका १२ खेलमध्ये ७ खेल जितेको नेपालले घरबाहिर खेलेका २४ खेलमा ४ जित निकाल्दा १८ खेलमा पराजित भयो ।

यी तथ्याङ्कबाट नेपाल घरबाहिर खेल्न संघर्ष गरिरहेको देखाउँछ ।

टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले हारको कारण विदेशी कन्डिसनलाई मात्र बनाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

‘कन्डिसन एउटा फ्याक्टर हो । तर त्यसलाई मात्र एक्सक्युज बनाउन मिल्दैन । जुन हिसाबले हामीले ब्याटिङ गर्‍यौं र हाम्रो अप्रोच थियो, त्यसमा इन्टेन्ट नै देखिएन’ उनले भने ।

रोहितका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने टोलीले जुनसुकै कन्डिसन स्वीकार गरेर त्यसअनुसार आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्छ ।

‘इन्टरनेसनल क्रिकेट खेलिरहँदा सबै कुरा एसेप्ट गरेर खेल्नुपर्छ। अपोजिसन पनि त्यही विकेटमा खेलिरहेको हुन्छ। हामी त्यसमा पछाडि पर्‍यौं’ उनले भनेका छन् ।

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ब्याटिङ र फिल्डिङमा दोहोरो चिन्ता

चार खेलमध्ये दुई खेलमा नेपाल १५७ रनमै अलआउट भएको थियो । पहिलो खेलमा कप्तान रोहित पौडेलले ३१ तथा दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३० रन बनाए पनि अन्य ब्याटरले साथ दिन सकेनन् । दोस्रो खेलमा आरिफ शेखले ९० बलमा ४१ रन र गुल्शन झाले २९ रन बनाए पनि त्यो प्रतिस्पर्धात्मक योगफल बनाउन पर्याप्त भएन ।

तेस्रो र चौथो खेलमा नेपालले टस जितेर बलिङ रोजेको भएपनि लक्ष्य पछ्याउन नसकेर हार्‍यो । तेस्रो खेलमा नेपाल जितको नजिक पुगेर ३ रनले पराजित भयो । यसले गेम फिनिस गर्न पनि चुनौती रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

ओपनिङ जोडीले पनि अपेक्षाअनुसार सुरुआत दिलाउन सकेका थिएनन् । कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख र इशान पाण्डे लगातार सानो स्कोरमा आउट हुँदा मध्यक्रममाथि दबाब बढ्यो । व्यक्तिगत अर्धशतक कुनै पनि नेपाली ब्याटरहरूबाट बन्न सकेन ।

भर्खरै सम्पन्न शृङ्खलामा नेपालका लागि व्यक्तिगत उच्च स्कोर ४५ रहेको थियो । आसिफ शेखले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध ४५ रन बनाएका थिए । सोही खेलमा कप्तान रोहित पौडेलले ४१ रन बनाएका थिए भने त्यसअघि नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा आरिफ शेखले ४१ रन बनाएका थिए ।

नेपाली ब्याटरहरू कोही सेट हुनै नसक्ने, कोही सेट भएर लामो इनिङ खेल्न नसक्ने, कोही डट बलको दबाब झेल्न नसकेर अनावश्यक शट खेलेर आउट हुने समस्या देखिएका थिए ।

रोहितले डट बलको दबाब र रन बनाउने मानसिकताको अभावले नेपाललाई पछाडि धकेलेको बताए । ‘ब्याटिङमा इन्टेन्ट देखिएन । साना–साना मोमेन्ट क्याप्चर गर्न सकेनौं । पहिलो खेलमै थोरै रन थप्न सकेको भए त्यो विकेटमा २१०–२२० रन निकै कठिन लक्ष्य बन्न सक्थ्यो’ उनले भने ।

ब्याटिङसँगै फिल्डिङ पनि नेपालको कमजोर पक्ष बन्यो । केही महत्त्वपूर्ण क्याच छुटे भने त्यसको फाइदा विपक्षी टोलीले उठायो ।

‘बलिङ युनिटको हिसाबले हामी डिसेन्ट थियौं । तर फिल्डिङ हाम्रो स्तरको भएन । एउटा खेलमा दुई–तीनवटा मुख्य क्याच छुट्यो भने त्यही ब्याटरले ७०–८० रन बनाएर म्यान अफ द म्याच लिन्छ । फिल्डिङले पनि खेल जिताउँछ र हराउँछ’ रोहितले बताए ।

ओडीआई मान्यता जोगाउने दबाब

लगातार चार हारले नेपालको शीर्ष चारमा पुग्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर बनेको छ । अब टोलीको मुख्य लक्ष्य ओडीआई मान्यता जोगाउनु हुनेछ ।

नेपालले अब खेल्न बाँकी ४ मध्ये १ मात्र खेल हारेपनि शीर्ष ४ को सम्भावना स्वत: सकिनेछ । अथवा ओमानले खेल्न बाँकी ८ खेलमध्ये १ मात्र जितेमा पनि नेपालको सम्भावना सकिनेछ ।

हाल लिग २ अंकतालिकामा ३२ खेलमा २४ अंक जोडेर छैटौं स्थानमा रहेको नेपालभन्दा तल क्यानडा २८ खेलमा समान २४ अंकका साथ बसिरहेको छ । क्यानडाले पनि नेपाललाई उछिनेर अगाडि गएमा नेपाल सातौंमा झर्नेछ ।

लिग २ को सातौं र आठौं स्थानमा रहेमा ओडीआई मान्यता नै जोखिममा पर्नेछ । लिग २ मा शीर्ष ६ मा पर्ने टोलीको ओडीआई स्टाटस स्वत: जोगिँदा उनीहरूसहित सातौं र आठौं टोली विश्वकप छनोट प्लेअफमा खेल्नेछन् ।

प्लेअफमा ती चार टोलीसँगै च्यालेन्ज लिगबाट आएका चार टोली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । उक्त प्लेअफमा शीर्ष ४ मा पर्ने टोली एकदिवसीय विश्वकपको छनोटमा प्रवेश गर्नेछन् । यस्तै च्यालेन्ज लिगबाट आएका टोलीभन्दा माथि फिनिस गर्न सके ओडीआई मान्यता सुरक्षित हुनेछ ।

नेपाल यो घुमाउरो बाटोभन्दा पनि सोझै जारी लिग २ को शीर्ष ६ मा परेर ओडीआई मान्यता जोगाउने लक्ष्यमा हुनेछ । यसो भएमा प्लेअफ लिगमा पनि केही दबाब कम हुनेछ ।

कप्तान रोहित पौडेलले चार हारपछि अंकतालिकामा ठूलो असर पारेको र अबको लक्ष्य ‌ओडीआई मान्यता जोगाउने रहेको बताएका छन् ।

‘दुई खेल जितेको भए हामी पाँचौं स्थानमा पुग्न सक्थ्यौं । तर अब अन्तिम शृङ्खला मात्रै बाँकी छ । त्यहाँ राम्रो नतिजा निकालेर ओडीआई स्टाटस जोगाउन सक्यौं भने त्यो नेपाल क्रिकेटका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ’ उनले भनेका छन् ।

नेपालले अक्टोबरमा ओमान र क्यानडासँग दुई–दुई खेल खेल्नेछ । ती चार खेलको नतिजाले नेपाल लिग–२ को अन्तिम वरीयतामा कहाँ रहने भन्ने मात्र होइन, ओडीआई मान्यता जोगिने–नजोगिने समीकरण पनि निर्धारण गर्नेछ ।

अबको बाटो

नेदरल्यान्ड्स भ्रमणले नेपालको कमजोरी स्पष्ट देखाइदिएको छ । विदेशी कन्डिसनमा अझ राम्रो तयारी, सर्ट बलविरुद्धको अभ्यास, स्ट्राइक रोटेसन, सकारात्मक ब्याटिङ मानसिकता, फिल्डिङमा पुरानै स्तर फर्काउने र उपयुक्त टिम कम्बिनेसन बनाउने काम अब नेपाली टोलीका लागि विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ ।

रोहित पनि आगामी शृङ्खलाअघि तयारी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अझ राम्रो तयारी गर्न सकिन्थ्यो । आउने टुरहरूमा त्यसमा काम गर्नुपर्छ । शर्ट बल कसरी खेल्ने, विदेशी कन्डिसनमा कसरी एडजस्ट गर्ने र मानसिक रूपमा कसरी बलियो बन्ने भन्नेमा सुधार गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पवन अग्रवालले पनि तयारी र घरेलु संरचनामा अझ सुधार गर्नुपर्ने कुरा औंल्याउँछन् । ‘डोमेस्टिक सेटअप अझै राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ, हालका लागि अब बाँकी खेलमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार सुधार त गर्नैपर्छ’ अग्रवालले भनेका छन् ।

नेदरल्यान्ड्स भ्रमण नेपाली क्रिकेटका लागि एउटा कडा चेतावनी बनेको छ। अब प्रश्न चार खेल हार्नु मात्र होइन, ती हारबाट सिकेर अक्टोबरको निर्णायक शृङ्खलाअघि आफूलाई कति बदल्न सकिन्छ भन्ने हो । किनभने त्यसपछिका चार खेलले नेपालको अर्को चार वर्षको ओडीआई यात्राको दिशा तय गर्नेछन् ।

अक्टोबरको उक्त शृङ्खलाअघि नेपालले अस्ट्रेलियामा गएर टप एन्ड (टी-२०) सिरिज खेल्ने तालिका छ । टी-२० खेलेपछि त्यस फर्म्याटबाट ओडीआईमा लय कायम बनाउन नेपालसामु अर्को चुनौती पनि रहनेछ ।

ओडीआई क्रिकेट नेपाली क्रिकेट टोली लिग २ क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
प्रतिक भट्ट
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