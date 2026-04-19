सञ्चालनमा आयो मुग्लिन–नारायणगढ सडक

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- मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि दिउँसो साढे ३ बजेदेखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आएको छ ।
- सोमबार दिउँसो २:१० बजे पहिरो खस्दा अवरुद्ध बनेको उक्त सडक सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरको टोलीले खुलाएको हो ।
- यसअघि बिहान पनि विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेकाले सडक केही समय एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा आएको थियो ।
१८ साउन, काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ ।
मुग्लिन बजार नजिकै पहिरो खस्दा सडक सोमबार दिउँसो सडक दुईतर्फ अवरुद्ध बनेको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार, दिउँसो साढे ३ बजेबाट सडक सञ्चालनमा आएको हो । सडक दिउँसो २:१० बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
यसअघि सोमबार बिहान पनि यो सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको थियो । पहिरो खस्दा एकतर्फी सडक सञ्चानमा ल्याइएको थियो ।
पहिरो पन्छाएर सडक सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइए पनि फेरि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध बनेको सडक डिभिजन भरतपुरले जनाएको छ ।
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