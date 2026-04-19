शिक्षा विभाग ब्युँताइयो

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- सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी पुनः शिक्षा विभाग नै कायम गरेको छ।
- शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले ऐनमा शिक्षा विभाग नै उल्लेख रहेकाले ओएनम गर्दा नाम परिवर्तन गरिएको बताए।
- २०७५ साल साउन १ गतेदेखि उक्त कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राखिएको थियो।
१८ साउन, काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको नाम फेरि शिक्षा विभाग नै बनाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलका अनुसार शिक्षा विभाग नै कायम गरिएको हो ।
‘ऐनमा अहिले पनि शिक्षा विभाग नै थियो । यसपटक ओएनम गर्दा शिक्षा विभाग राखिएको हो,’ उनले भने ।
वेब साइटमा पनि नाम परिवर्तन गरी हाल शिक्षा विभाग उल्लेख गरिएको छ ।
१ साउन २०७५ सालदेखि तत्कालीन शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको थियो ।
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