गोरखामा पहिरोले घर बगायो, एक जना घाइते

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- गोरखा नगरपालिका–९ लक्ष्मीबजारमा अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले स्थानीय मानसिङ गुरुङको तीन तले पक्की घर बगाएको छ।
- पहिरोमा परी घरमा डेरा गरी बस्ने रौतहटका टोखान महतो घाइते भएका छन् र उनको उपचार प्रदेश अस्पताल गोरखामा भइरहेको छ।
- शहीद लखन गाउँपालिका–७ मा पहिरोले कृष्णबहादुर आलेको घरको आँगन बगाउँदा घर र गोठ दुवै उच्च जोखिममा परेका छन्।
१८ साउन, गोरखा । अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले गोरखा नगरपालिका–९ लक्ष्मीबजारमा एक घर बगाएको छ । सोमबार बिहान स्थानीय मानसिङ गुरुङको तीन तले पक्की घर जगबाट करिब २० मिटर तल बगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त घटनामा परी सोही घरमा डेरा गरी बस्ने रौतहटका टोखान महतो घाइते छन् । उनको प्रदेश अस्पताल गोरखामा उपचार भइरहेको डीएसपी राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
पहिरोसँगै गुरुङको घर खस्दा कृष्णदेव महतोको चार तले पक्की घरमा समेत आंशिक क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी शहीद लखन गाउँपालिका–७ बुंकोट काहुलेभंगारका कृष्णबहादुर आलेको घरको आँगन बगाएको छ ।
अविरल बर्षाका कारण सोमबार बिहान पहिरोले आगन बगाउँदा घर र गोठ दुवै उच्च जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठले बताए ।
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