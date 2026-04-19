+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखामा पहिरोले घर बगायो, एक जना घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १७:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखा नगरपालिका–९ लक्ष्मीबजारमा अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले स्थानीय मानसिङ गुरुङको तीन तले पक्की घर बगाएको छ।
  • पहिरोमा परी घरमा डेरा गरी बस्ने रौतहटका टोखान महतो घाइते भएका छन् र उनको उपचार प्रदेश अस्पताल गोरखामा भइरहेको छ।
  • शहीद लखन गाउँपालिका–७ मा पहिरोले कृष्णबहादुर आलेको घरको आँगन बगाउँदा घर र गोठ दुवै उच्च जोखिममा परेका छन्।

१८ साउन, गोरखा । अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले गोरखा नगरपालिका–९ लक्ष्मीबजारमा एक घर बगाएको छ । सोमबार बिहान स्थानीय मानसिङ गुरुङको तीन तले पक्की घर जगबाट करिब २० मिटर तल बगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उक्त घटनामा परी सोही घरमा डेरा गरी बस्ने रौतहटका टोखान महतो घाइते छन् । उनको प्रदेश अस्पताल गोरखामा उपचार भइरहेको डीएसपी राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

पहिरोसँगै गुरुङको घर खस्दा कृष्णदेव महतोको चार तले पक्की घरमा समेत आंशिक क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी शहीद लखन गाउँपालिका–७ बुंकोट काहुलेभंगारका कृष्णबहादुर आलेको घरको आँगन बगाएको छ ।

अविरल बर्षाका कारण सोमबार बिहान पहिरोले आगन बगाउँदा घर र गोठ दुवै उच्च जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठले बताए ।

गोरखामा पहिरो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सात राजनीतिक दलले गरे ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने निर्णय  

सात राजनीतिक दलले गरे ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने निर्णय  
नेपाल भारत-चीनसँग ‘इन्गेज’नभई अघि बढ्न सक्दैन,सरकारले ग्याप गर्दैछ : प्रदीप ज्ञवाली

नेपाल भारत-चीनसँग ‘इन्गेज’नभई अघि बढ्न सक्दैन,सरकारले ग्याप गर्दैछ : प्रदीप ज्ञवाली
सुनकोशी नदीमा बेपत्ता तीनै जनाको पहिचान खुल्यो, गोताखोरको सहयोगले खोजी तीव्र

सुनकोशी नदीमा बेपत्ता तीनै जनाको पहिचान खुल्यो, गोताखोरको सहयोगले खोजी तीव्र
आर्थिक अनियमिताको विषय लेखा समितिले हेर्न मिल्छ, हेर्नुपर्छ : सांसद ठगुन्ना

आर्थिक अनियमिताको विषय लेखा समितिले हेर्न मिल्छ, हेर्नुपर्छ : सांसद ठगुन्ना
रास्वपा सांसद आचार्यको चिन्ता– समितिका उजुरी वर्षौं टुंगो नपुग्ने अवस्था बन्यो

रास्वपा सांसद आचार्यको चिन्ता– समितिका उजुरी वर्षौं टुंगो नपुग्ने अवस्था बन्यो
भलिबलको वार्षिक क्यालेन्डर : काभाको तीन प्रतियोगिता आयोजनादेखि दुई फ्रेन्चाइज लिगसम्म

भलिबलको वार्षिक क्यालेन्डर : काभाको तीन प्रतियोगिता आयोजनादेखि दुई फ्रेन्चाइज लिगसम्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित