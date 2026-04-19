‘स्पाइडर-म्यान : ब्रान्ड न्यु डे’ द्वारा इतिहासकै दोस्रो ठूलो विश्वव्यापी ओपनिङ

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- सुपरहिरो फिल्म ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यु डे’ले विश्वव्यापी टिकट बिक्रीबाट ९२७ मिलियन अमेरिकी डलर कमाउँदै इतिहासकै दोस्रो ठूलो ओपनिङ सप्ताहन्तको कीर्तिमान कायम गरेको छ।
- मार्भल स्टुडियोजका अध्यक्ष केभिन फाइगीले फिल्मको यो असाधारण व्यावसायिक सफलताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै दर्शकलाई सिनेमाघरमा आएर अनुभव गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो।
- कोभिड-१९ पछिको सुस्त बजारमा ‘ब्रान्ड न्यु डे’को बलियो प्रदर्शनले मार्भल स्टुडियोजलाई राहत दिएको छ र यसले सिनेमाघरमा दर्शकको उपस्थिति बढाउन मद्दत गरेको छ।
सुपरहिरो फिल्म ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यु डे’ले विश्वव्यापी टिकट बिक्रीबाट ९२७ मिलियन अमेरिकी डलर कमाउँदै इतिहासकै दोस्रो ठूलो ओपनिङ सप्ताहन्त हासिल गरेको छ । फिल्मले आफ्नो अनुमानित २२५ मिलियन डलरको निर्माण बजेटलाई पनि सहजै उछिनेको छ ।
वास्तविक जीवनका श्रीमान-श्रीमती टम हल्यान्ड र जेन्डाया अभिनीत यो फिल्म विश्वव्यापी ओपनिङका आधारमा ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’भन्दा मात्र पछाडि छ । सन् २०१९ मा प्रदर्शनमा आएको ‘इन्डगेम’ले पहिलो सप्ताहन्तमा १.२ बिलियन डलरभन्दा बढी कमाएको थियो ।
‘ब्रान्ड न्यु डे’ले उत्तर अमेरिकी बजारमा ३३५ मिलियन डलर कमाउँदै दोस्रो ठूलो ओपनिङको कीर्तिमान पनि बनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा मार्भलका थुप्रै फिल्मले अपेक्षाअनुसार व्यापार गर्न नसकेपछि ‘ब्रान्ड न्यु डे’को बलियो प्रदर्शनले मार्भल स्टुडियोजलाई आवश्यक राहत दिएको छ । बहुप्रतीक्षित ‘एभेन्जर्सः डुम्सडे’ आगामी डिसेम्बरमा प्रदर्शन हुँदै छ ।
गत साता सिनेमाघरमा आएको ‘ब्रान्ड न्यु डे’को कथा सन् २०२१ को ‘स्पाइडर-म्यानः नो वे होम’का घटनाको केही वर्षपछि सुरु हुन्छ । आफू नै मुखौटा लगाउने सुपरहिरो भएको कुरा संसारले बिर्सिएको अवस्थामा पिटर पार्करले अपराधविरुद्धको लडाइँ जारी राखेको छ ।
अत्यन्त लोकप्रिय यो फिल्म शृंखलाको पछिल्लो भागले अधिकांश सकारात्मक समीक्षा प्राप्त गरेको छ । केही समीक्षकले यसलाई स्पाइडर-म्यानका रूपमा हल्यान्डको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट अभिनय भनेका छन् ।
वितरक सोनी पिक्चर्सका अनुसार ‘ब्रान्ड न्यु डे’ले अमेरिकाबाहिर ७३ हजारभन्दा बढी पर्दाबाट ५७२ मिलियन डलर कमाएको छ । यसमा चीनबाट भएको १२१ मिलियन डलरको कमाइ पनि समावेश छ ।
फिल्मले सप्ताहन्तमा बेलायतको टिकट बिक्रीबाट ४९ मिलियन डलर कमाएको छ ।
मार्भल स्टुडियोजका अध्यक्ष केभिन फाइगीले ‘ब्रान्ड न्यु डे’को ओपनिङलाई ‘वास्तवमै असाधारण’ भनेका छन् । दर्शकलाई धन्यवाद दिँदै उनले फिल्मलाई ‘जुन तरिकाले हेर्नका लागि बनाइएको थियो, त्यही रूपमा सिनेमाघरमा आएर अनुभव गरेकोमा’ आफू कृतज्ञ रहेको बताए ।
‘ब्रान्ड न्यु डे’ मार्भलको ‘डुम्सडे’अघि प्रदर्शनमा आएको अन्तिम ठूलो पर्दाको फिल्म हो । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘डुम्सडे’लाई ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’पछि अगाडि बढाइएका विभिन्न सुपरहिरो कथाको निष्कर्षका रूपमा हेरिएको छ ।
‘इन्डगेम’पछि प्रदर्शनमा आएका मार्भलका फिल्मले स्टुडियोको सफलताको उच्चतम समयमा जस्तो व्यापक दर्शक आकर्षित गर्न संघर्ष गर्दै आएका छन् । ‘द मार्भल्स’ र ‘थन्डरबोल्ट्स’जस्ता ठूलो बजेटका फिल्मले आफ्नो निर्माण लागत उठाए पनि ती मार्भल स्टुडियोजका सबैभन्दा कम कमाइ गर्ने फिल्ममध्ये परेका थिए ।
स्पाइडर-म्यान अझै पनि मार्भलका सबैभन्दा नाफामूलक फिल्म शृंखलामध्ये एक हो । ‘नो वे होम’ले टिकट बिक्रीबाट करिब २ बिलियन डलर कमाएको थियो । कोभिड-१९ महामारीपछि सिनेमाघरमा दर्शकको उपस्थिति घटेको छ । महामारीले नेटफ्लिक्सजस्ता घरेलु स्ट्रिमिङ सेवातर्फको परिवर्तनलाई तीव्र बनाएको थियो ।
तर यस वर्ष ठूलो पर्दाले केही हदसम्म पुनरागमन गरेको छ । उत्तर अमेरिकी बक्स अफिसको कुल कमाइ सन् २०१९ पछि पहिलोपटक १० बिलियन डलर पार गर्ने दिशामा छ । ‘टोय स्टोरी ५’, ‘माइकल’ र ‘द सुपर मारियो ग्यालेक्सी मुभी’जस्ता ब्लकबस्टर फिल्मले यसमा सहयोग पुर्याएका छन् । यी प्रत्येक फिल्मले १ बिलियन डलरभन्दा बढी कमाएका छन् ।
जुलाईमा प्रदर्शनमा आएका ‘ब्रान्ड न्यु डे’ र निर्देशक क्रिस्टोफर नोलनले प्राचीन ग्रिक महाकाव्यमा आधारित रहेर बनाएको ‘द ओडिसी’ पनि १ बिलियन डलरको आँकडा पार गर्ने दिशामा छन् । स्वतन्त्र रूपमा निर्मित हरर फिल्म ‘अब्सेसन’ र ‘ब्याकरुम्स’ पनि अप्रत्याशित रूपमा सफल भएका छन् । सामान्य बजेटमा बनेका यी दुवै फिल्मले ३९० मिलियन डलरभन्दा बढी कमाएका छन् ।
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