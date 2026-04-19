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धुलिखेलमा नि:शुल्क अनुवाद कार्यशाला हुँदै, आवेदन दिने समय २४ गतेसम्म

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १६:३१

१९ साउन, काभ्रे । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सिकागो विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा आगामी भदौ २६ देखि २८ सम्म तीन दिने अनुवाद कार्यशाला आयोजना गर्न लागेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको भाषा तथा जनसञ्चार विभाग र सिकागो विश्वविद्यालय अन्तर्गतको साउथ एसियन लिटरेचर इन ट्रान्सलेशनले यो कार्यशाला आयोजना गरेका हुन् ।

कार्यशालाका लागि आवेदन दिने समय साउन २४ गतेसम्म तोकिएको छ । कार्यशालामा जम्मा २४ सिट उपलब्ध छन् । कविता र गद्य अनुवादमा रुचि राख्ने नेपाली वा दक्षिण एसियाका कुनै पनि भाषाबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरूले कार्यशालामा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

छनोट भएका सहभागीहरूले धुलिखेलमा हुने ३ दिनको प्रत्यक्ष सत्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । निःशुल्क रहेको यस कार्यशालाले आवश्यकताका आधारमा सहभागीहरूलाई यात्रा खर्च र आवास उपलब्ध गराउनेछ । आवेदकहरूले अनुवादको नमुना, आफ्नो अनुवाद शैली, र कार्यशालाप्रतिको रुचि व्यक्त गर्ने विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कार्यशालामा अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार विजेता डेजी रकवेल र दीपा भस्थीसहित विश्वप्रसिद्ध अनुवादकहरूको सहभागिता हुनेछ । साथै, अनुवादक जेसन ग्रनबाम र ड्यानियल हान पनि कार्यशालामा रहनेछन् ।

यो नेपालमा आयोजना भएका अनुवाद कार्यशालामध्येको सबैभन्दा भव्य कार्यशाला भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा आयोजक टोलीका सदस्य दिनेश काफ्लेले बताए । यसअघि यस्तै कार्यशाला पाकिस्तान र श्रीलंकामा समेत आयोजना भइसकेको छ ।

आवेदन फारम केयूको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेजहरूमार्फत उपलब्ध छ ।

अनुवाद कार्यशाला काठमाडौ विश्वविद्यालय
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