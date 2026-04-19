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कप्तानगञ्ज घटना :

रवीन्द्रको मृत्युपछि प्रशासनले भन्यो- पूर्व सम्झौताअनुसार नै राहत उपलब्ध हुन्छ

आफन्तले शव नबुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्यालले अपिल जारी गर्दै सरकारले पूर्वसहमतिअनुसार नै राहत र सहायता उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १६:३२

१९ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्ज घटनाका मृतक रवीन्द्रकुमार मेहताका परिवारले पूर्वसहमतिअनुसार नै राज्यका तर्फबाट राहत सहायता पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।

उपचारका क्रममा मंगलबार देवानगञ्ज–३ का २१ वर्षीय मेहताको मृत्यु भएपछि आफन्तले शव बुझ्न मानेका छैनन् । कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

आफन्तले शव नबुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्यालले अपिल जारी गर्दै सरकारले पूर्वसहमतिअनुसार नै राहत र सहायता उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।

प्रशासनको अपिलमा संयमता अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।

१० साउनमा दुई समुदायबीचको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर १० जना गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये देवानगञ्ज– ४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको सोही दिन मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै, देवानगञ्ज– ३ का २२ वर्षीय जयप्रकाश मेहताको उपचारका क्रममा गत बिहीबार दिउँसो न्युरो अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो ।

शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मृतकका परिवारसँग सहिद घोषणा गर्ने, १० लाखका दरले सहायता उपलब्ध गराउने, परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने, स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा स्मृति पार्क बनाउनेलगायत सात बुँदे सहमति गरेका थिए ।

यस्तै, गम्भीर घाइते रहेका रवीन्द्रकुमार मेहतालाई विराट नर्सिङ होमबाट थप उपचारका लागि शुक्रबार काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो ।

शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको बायाँ खुट्टा काटिएको थियो । तर, उपचारकै क्रममा उनले मंगलबार ज्यान गुमाएका हुन् ।

उनको मृत्युपछि कप्तानगञ्जमा स्थानीयले शहीद घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंमा मृतकका आफन्तले गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट आश्वासन खोजिरहेका छन् । यो घटनामा गोली लागेर घाइते भएका अन्य ७ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

कप्तानगञ्ज घटना देवानगञ्ज गाउँपालिका
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