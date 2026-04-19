+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका दरबन्दी कटौतीमा परेका सब-इन्जिनियर आन्दोलित

दुई दिनदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अगाडि धर्ना

विभागको नयाँ संगठन संरचनाअनुसार ६५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेर १६७ जनालाई फाजिलमा राखिएको आन्दोलनरत सब–इन्जिनियरले बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १८:१४

१९ साउन, काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा दरबन्दी कटौती गरेर फाजिलमा राखिएका सब–इन्जिनियरहरू आन्दोलित भएका छन् ।

विभागको नयाँ संगठन संरचनाअनुसार ६५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेर १६७ जनालाई फाजिलमा राखिएको आन्दोलनरत सब–इन्जिनियरले बताएका छन् । उनीहरूले नायब सुब्बा सरहको स्थायी कर्मचारी रहेको बताएका छन् ।

सरकारले सेवा गरिरहेका सब–इन्जिनियरलाई फाजिलमा राखेर अन्याय गरेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा दुई दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् ।

मन्त्रालयमा धर्नामा रहेका सब–इन्जिनियरले विभाग जाँदा मन्त्रालय जाँदा विभाग र विभाग जाँदा मन्त्रालय देखाएर पन्छिने गरेको बताएका छन् ।

कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णयबारे जानकारी लिन आफूहरूले हेलो सरकारमा समेत गुनासो गरेको आन्दोलनरत सब–इन्जिनियरहरूले बताएका छन् । उक्त गुनासो उपर विभागले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर विभागबाट दरबन्दी कटौती नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

दुई दिनदेखि मन्त्रालयमा धर्ना बस्दा पनि मन्त्री र सचिवबाट छलफलका लागि कुनै सम्बोधन नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग सब-इन्जिनियर आन्दोलित
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रक्रिया थालिएको ६ वर्षपछि संसद् पुग्यो जहाज दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति बढाउने कानुन

प्रक्रिया थालिएको ६ वर्षपछि संसद् पुग्यो जहाज दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति बढाउने कानुन
हिन्दु र मुस्लिम समुदायका अगुवासँग गृहले गर्‍यो छलफल

हिन्दु र मुस्लिम समुदायका अगुवासँग गृहले गर्‍यो छलफल
‘मिस्टर इन्टरनेसनल नेपाल २०२६’ को उपाधि सिद्धान्त केसीलाई

‘मिस्टर इन्टरनेसनल नेपाल २०२६’ को उपाधि सिद्धान्त केसीलाई
एमाले नेता जगन्नाथ थपलिया वीर अस्पताल भर्ना

एमाले नेता जगन्नाथ थपलिया वीर अस्पताल भर्ना
गृहमन्त्री गुरुङले थाले कप्तानगञ्ज घटनाका मृतक परिवारसँग वार्ता

गृहमन्त्री गुरुङले थाले कप्तानगञ्ज घटनाका मृतक परिवारसँग वार्ता
युराेपमा टेक राेड शाे गर्दै नास-आईटी

युराेपमा टेक राेड शाे गर्दै नास-आईटी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित