जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका दरबन्दी कटौतीमा परेका सब-इन्जिनियर आन्दोलित

१९ साउन, काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा दरबन्दी कटौती गरेर फाजिलमा राखिएका सब–इन्जिनियरहरू आन्दोलित भएका छन् ।
विभागको नयाँ संगठन संरचनाअनुसार ६५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरेर १६७ जनालाई फाजिलमा राखिएको आन्दोलनरत सब–इन्जिनियरले बताएका छन् । उनीहरूले नायब सुब्बा सरहको स्थायी कर्मचारी रहेको बताएका छन् ।
सरकारले सेवा गरिरहेका सब–इन्जिनियरलाई फाजिलमा राखेर अन्याय गरेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा दुई दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयमा धर्नामा रहेका सब–इन्जिनियरले विभाग जाँदा मन्त्रालय जाँदा विभाग र विभाग जाँदा मन्त्रालय देखाएर पन्छिने गरेको बताएका छन् ।
कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णयबारे जानकारी लिन आफूहरूले हेलो सरकारमा समेत गुनासो गरेको आन्दोलनरत सब–इन्जिनियरहरूले बताएका छन् । उक्त गुनासो उपर विभागले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर विभागबाट दरबन्दी कटौती नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
दुई दिनदेखि मन्त्रालयमा धर्ना बस्दा पनि मन्त्री र सचिवबाट छलफलका लागि कुनै सम्बोधन नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।
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