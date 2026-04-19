राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

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- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्न कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ।
- पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने गरी बैठक डाकिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
- बैठकमा आसन्न महाधिवेशनको तयारी र पार्टीका विभिन्न तहका अधिवेशनबारे छलफल गरिने भएको छ।
२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकिएको छ ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा, आसन्न महाधिवेशनको तयारी, पार्टीको सबै तहको अधिवेशन लगायतका विविध विषयमा छलफल बैठक बोलाइएको हो ।
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