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रूसद्वारा युक्रेनको राजधानीमा मिसाइल आक्रमण, २ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते ११:५०

२० साउन, काठमाडौं । रूसले युक्रेनको राजधानी किएभमा मिसाइलद्वारा आक्रमण गरेको छ । आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । २२ जना घाइते भएका छन् ।

किएभ सहरका अधिकारीहरूले आक्रमणमा एक महिलाको मृत्यु भएको बताएका छन् । क्षेत्रीय अधिकारीहरूका अनुसार बुचामा पनि एक अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएको हो ।

युक्रेनको सैन्य प्रशासनका प्रमुख तिमुर तकाचेंकोले भनेका छन्, ‘सत्रुले एकपटक फेरि किएभमा व्यापक आक्रमण गरिरहेको छ ।’

मंगलवार अबेर राति भएको आक्रमणका दौरान घण्टौसम्म साइरन बजेको थियो । सहर भित्र र बाहिरी क्षेत्रमा कयौं मिसाइल खसालिइएको बताइएको छ ।

युक्रेनको सेनाले आम नागरिक र आवासिय क्षेत्रलाई रूसी सेनाले निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ । यद्यपि, अमलाबारे रूसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

रुस-युक्रेन युद्ध
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