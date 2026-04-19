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युक्रेनी आक्रमण विफल पारेको रुसको दाबी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते ६:४८

७ साउन, साउन । रूसी सेनाले सेवास्तोपोल सहरमा युक्रेनी सेनाको आक्रमण विफल पारिरहेको दाबी गरेको छ ।

यहाँका गभर्नर मिखाइल राजभोजायेभले चार वटा युएभी नष्ट भइसकेको जानकारी गराएका छन् ।

गभर्नर राजभोजायेभले भने, ‘सेवास्तोपोलमा सेनाले युक्रेनी सेनाको आक्रमण निस्तेज पारिरहेको छ, जहाँ एयर डिफेन्स सिस्टम र मोबाइल फायर ग्रुपहरू सक्रिय छन्। बालाक्लाभा जिल्लामा चार वटा युएभी खसालिसकिएको छ।’

यसअघि सहरमा एयर रेड एलर्ट घोषणा गरिएको थियो।

रुस-युक्रेन युद्ध
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