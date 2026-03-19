लगानी बोर्ड सीईओमा याङ्की उक्याव नियुक्त

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- सरकारले याङ्की उक्यालाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ ।
- बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा सो निर्णय गरेको हो ।
- सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्यालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको कुरा सार्वजनिक गरे ।
२० साउन, काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी बोर्ड सीईओमा याङ्की उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयको प्रस्तावमा याङ्कीलाई लगानी बोर्ड सीईओ नियुक्त गरिएको हो ।
दुई दर्जन बढीले लगानी बोर्ड सीईओमा आवेदन दिएका थिए । लगानी बोर्ड सीईओ नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीमध्ये ८ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखेको थियो ।
त्यसपछि समितिले अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणपछि याङ्की, मनोज पौडेल र जितेन्द्र धितालको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये याङ्कीलाई सरकारले सीईओ नियुक्त गरेको हो ।
को हुन् याङ्की ?
याङ्कीले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्रशान्त क्षेत्र कार्यालयकी वरिष्ठ नीति सल्लाहकार भएर काम गरिसकेकी छिन् । त्यस्तै यूएनडीपी नेपालको विकास अर्थशास्त्री समेत रहेकी उनी विकास अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीति विज्ञका रूपमा परिचित छिन् ।
उनले बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । उनले सार्वजनिक नीति, दिगो विकास, संघीय वित्तीय प्रणाली, विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक लगानी तथा पूर्वाधार विकास लगायत क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेकी छिन् ।
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