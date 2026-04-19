निर्मल पुर्जासहित ३ आरोहीको शव आधार शिविर ल्याइयो

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- पाकिस्तानको ब्रोड पिकमा हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका निर्मल पुर्जासहित तीन आरोहीको शव उद्धार गरी आधार शिविरमा ल्याइएको छ ।
- प्रतिनिधिसभा सदस्य मिङ्माडेभिड शेर्पाले जोङ वाङ, निमा शेर्पा र किलु शेर्पाको शव आधार शिविरमा ल्याइएको पुष्टि गरे ।
- गत शुक्रबार आएको हिमपहिरोमा परी ६ नेपाली र ४ विदेशी गरी १० आरोहीको मृत्यु भएको थियो भने अझै तीनको शव भेटिएको छैन ।
२० साउन, काठमाडौं । पाकिस्तानको ब्रोड पिकमा हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका आरोहीमध्ये निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ) सहित तीन आरोहीको शव आधार शिविर ल्याइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मिङ्माडेभिड शेर्पाले यसको पुष्टि गरेका हुन् । उनका अनुसार पूर्जासहित जोङ वाङ, निमा शेर्पा र किलु शेर्पाको शव संकलन गरी आधार शिविर ल्याइएको छ ।
शव संकलन मिङ्मा जीको नेतृत्वमा भएको थियो । सांसद शेर्पाले कठिन उद्धारका लागि उद्धार टोलीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार तीन आरोहीको अझै शव भेटिएको छैन ।
गत शुक्रबार पाकिस्तानकाे ब्राेड पिक आराेहण क्रममा आएकाे हिमपहिराेमा परी पुर्जासहित ६ नेपाली र ४ विदेशी गरी १० मृत्यु भएकाे थियाे ।
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