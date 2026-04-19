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मदनकृष्णको बायोपिक फिल्ममा हरिवंशको रोलमा देखिँदै अरुण

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते १७:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको बायोपिक फिल्म 'म मदनकृष्ण' मा हरिवंश आचार्यको भूमिकामा अभिनेता अरुण क्षेत्रीले अभिनय गर्ने पक्का भएको छ ।
  • निर्देशक मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने उक्त फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठको मुख्य भूमिकामा महेश त्रिपाठी र श्रीमती यशोदाको भूमिकामा केकी अधिकारी देखिनेछन् ।
  • भिन्टेज मोसन पिक्चर्सले निर्माण गर्न लागेको यस फिल्मको छायांकन भदौको दोस्रो साताबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनीमा आधारित हुने बायोपिक फिल्म ‘म मदनकृष्ण’ मा हरिवंश आचार्यको भूमिकामा को हुनेछ भन्ने कौतुहलता ब्यापक थियो ।

मदनकृष्णका सहयात्री हरिवंशको रोल फिल्मको कथामा मेरुदण्ड भएकैले यसको कास्टिङलाई लिएर पर्खाइ थियो । प्रतीक्षाको समय सकिएको छ र मेकरले हरिवंशको भूमिकामा खेल्ने कलाकार पक्का गरेका छन् ।

यो फिल्ममा हरिवंशको भूमिकामा अभिनेता अरुण क्षेत्रीले अभिनय गर्ने भएका छन् । ‘महापुरुष’मा दर्शकले हरिवंश र अरुणलाई एकसाथ देखेका थिए ।

क्षेत्रीले मदनकृष्णको बायोपिक फिल्म साइन गरेका छन् । निर्देशक मिलन चाम्सले हरिवंशको रोलमा अरुणलाई साइन गराइएको बताए ।

मदनकृष्णको वास्तविक जीवनमा आरोह र अवरोहलाई समेटेर यो बायोपिक फिल्म बनाउन लागिएको हो । यो सँगै निर्देशक चाम्सले बायोपिक फिल्म निर्देशनमा ह्याट्रिक गर्नेछन् ।

उनले गतवर्ष फुटबल खेलाडी एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको जीवनकथामा ‘अञ्जिला’ निर्देशन गरेका थिए । त्यसअघि सृष्टि केसीको जीवनमा आधारित ‘ब्लाइन्ड रक्स’ निर्देशन गरेका थिए ।

मदनकृष्णको बायोपिकमा मदनकृष्णको भूमिका अभिनेता महेश त्रिपाठीले निर्वाह गर्नेछन् । यो बायोपिकको शीर्ष भूमिकामा दर्शकले केकी अधिकारीलाई देख्न पाउनेछन् । उनले मदनकृष्णकी श्रीमती यशोदाको भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् ।

मदनकृष्णको बाल्यकाल, सरकारी जागिरे जीवन, हरिवंशसँगको सहकार्य, अन्तरजातीय विवाहलगायतको कथासमावेश हुनेछ । फिल्ममा राजाराम पौडेल, किरण केसी, रुषा न्यौपाने, यमन श्रेष्ठ, देशभक्त खनालको पनि अभिनय रहनेछ ।

भिन्टेज मोसन पिक्चर्सको प्रस्तुति बायोपिक ‘म मदनकृष्ण’लाई राजकुमार श्रेष्ठले निर्माण गर्नेछन् । भदौ दोस्रो सातादेखि छायांकन तयारी छ ।

मदनकृष्ण श्रेष्ठ
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