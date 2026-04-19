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परराष्ट्रले सुरु गर्‍यो ‘मोफा नलेज फोरम’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते २१:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले नीति निर्माणमा अनुसन्धान र विज्ञहरूको सुझावलाई समावेश गर्न पहिलोपटक ‘मोफा नलेज फोरम’को सुरुआत गरेको छ ।
  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस्ता छलफलले आगामी पाँच वा १० वर्षको कूटनीतिक मार्गचित्र तय गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
  • मन्त्रालयले मासिक रूपमा सञ्चालन गर्ने यो फोरममा विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी नीतिगत कार्यका लागि व्यवस्थित अभिलेख तयार गरिने भएको छ ।

२० साउन, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘मोफा नलेज फोरम’को सुरुआत गरेको छ ।

मन्त्रालयमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा उक्त फोरमको सुरुआत गरिएको हो ।

फोरमको पहिलो सत्रमा शगुनी सिंह शाक्यले ‘गिफ्ट आदानप्रदानमार्फत कूटनीतिक प्रवर्द्धन’, आवास पियाले ‘विकास सहायता’ तथा डा सन्तोष शर्मा पौडेलले ‘नेपालको कूटनीति’ सम्बन्धी विषयमा आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालसहित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी तथा अधिकृतहरूले प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अनुसन्धानले ज्ञान बढाउने र ज्ञानले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने बताए । ‘अब के हुनुपर्ने हो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । हामी आगामी पाँच वा १० वर्षमा कहाँ र कसरी अघि बढ्छौँ भन्ने हो । यस्ता छलफलहरूले हामीलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न डोर्‍याउने छन्,’ उनले भने ।

‘मोफा नलेज फोरम’ परराष्ट्रमन्त्री तथा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिको परिदृश्यलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ, थिङ्क ट्याङ्क तथा विषयविज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मासिक कार्यक्रम हो ।

यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रमाणमा आधारित बाह्य अनुसन्धान तथा अध्ययनलाई मन्त्रालयको नीतिगत छलफलमा प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गर्नु रहेको छ । प्रकाशित अनुसन्धान तथा सामग्रीमा मात्र सीमित नरही सम्बन्धित अनुसन्धान तथा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति तथा विज्ञहरूसँग मन्त्री र वरिष्ठ अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने उद्देश्यले फोरम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, विभिन्न विषय तथा साझेदारसँग सम्बन्धित नीतिगत कार्यमा मन्त्रालयले आगामी दिनमा समेत उपयोग गर्न सक्ने गरी विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा संलग्नताको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नु पनि फोरमको अर्को उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कौशलकिशोर रायले ‘मोफा नलेज फोरम’ महिनामा एकपटक सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय
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