+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्दै सेवा प्रदायक संस्थाहरू (तस्वीरहरू)

इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य शहरभित्र रहेका अव्यवस्थित तारहरू धमाधम व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ साउन २१ गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारको निर्देशनपछि काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य शहरहरूमा अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थापन गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ।
  • सेवा प्रदायक संस्थाहरूले कालीमाटी-कलंकी सडक खण्डसहित ६ वटा मुख्य रुटमा रहेका प्रयोगविहीन तारहरू हटाउन सुरु गरेका छन्।
  • सडक किनारामा लत्रिएका तारहरूले शहरको सौन्दर्य बिगार्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

२१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित तारहरूलाई व्यवस्थित बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ ।

इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य शहरभित्र रहेका अव्यवस्थित तारहरू धमाधम व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

बिजुलीका पोलमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन लगायतका तारहरू व्यवस्थापन गर्न सरकारले सरोकारवाला संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सडक किनारामा लत्रिएका तारहरूले शहरको सौन्दर्य बिगार्नेदेखि लिएर दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अहिले कालीमाटी-कलंकी सडक किनाराका अव्यवस्थित तारहरू धामधम व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलंकी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-लाजिम्पाट, सामाखुशी-टाउन प्लानिङ-गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल गरी ६ वटा मुख्य रुटमा रहेका प्रयोगविहीन तारहरू व्यवस्थापन गरिँदै छ।

अव्यवस्थित तार
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसद यादवको प्रश्न– ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टरको निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

सांसद यादवको प्रश्न– ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टरको निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
इरान युद्ध: अमेरिका कसरी आफैंले सिर्जना गरेको ‘डरलाग्दो परिस्थिति’ मा फस्यो?

इरान युद्ध: अमेरिका कसरी आफैंले सिर्जना गरेको ‘डरलाग्दो परिस्थिति’ मा फस्यो?
सांसद मल्लको चिन्ता– सार्वजनिक अस्पतालहरू आफैं ‘बिरामी’ परे

सांसद मल्लको चिन्ता– सार्वजनिक अस्पतालहरू आफैं ‘बिरामी’ परे
साइबर सुरक्षा टेस्टमा मेटाको एआई मोडलले गर्‍यो अर्को कम्पनीको सिस्टम ह्याक

साइबर सुरक्षा टेस्टमा मेटाको एआई मोडलले गर्‍यो अर्को कम्पनीको सिस्टम ह्याक
ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भए ९८५१११६७७३ मा उजुरी गर्न उद्योग मन्त्रालयकाे आग्रह

ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भए ९८५१११६७७३ मा उजुरी गर्न उद्योग मन्त्रालयकाे आग्रह
युक्रेनको ब्ल्याक सागर क्षेत्रमा रुसको आक्रमण तीव्र

युक्रेनको ब्ल्याक सागर क्षेत्रमा रुसको आक्रमण तीव्र

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अभिभावकको मोबाइल हेर्ने बानीले बच्चामा कस्तो असर पर्छ ?

अभिभावकको मोबाइल हेर्ने बानीले बच्चामा कस्तो असर पर्छ ?

11 Stories
गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

6 Stories
एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित