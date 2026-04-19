युक्रेनको ब्ल्याक सागर क्षेत्रमा रुसको आक्रमण तीव्र

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- रुसले युक्रेनका ओडेसा लगायतका मुख्य बन्दरगाहहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण तीव्र पार्दा नौ भारतीय र सिरियाली चालक दलका सदस्यसहित एक युक्रेनी पाइलटको मृत्यु भएको छ।
- बन्दरगाहमा काम गर्ने वातावरण अत्यन्त जोखिमपूर्ण बनेपछि म्यारिन ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष ओलेग ग्रिहोरियुकले बन्दरगाहमा हुनु युद्धको अग्रपंक्तिमा हुनुभन्दा पनि डरलाग्दो भएको बताएका छन्।
- आक्रमणका कारण युक्रेनको खाद्यान्न निर्यात क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकलाई पठाउने करिब ५ लाखदेखि ७ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न पठाउन असमर्थ भएको कम्पनीले जनाएको छ।
रुसले युक्रेनका ब्ल्याक सागर क्षेत्रमा रहेका बन्दरगाहहरूमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ।
ओडेसा लगायतका मुख्य बन्दरगाहमा लगातार मिसाइल र ड्रोन प्रहार भइरहेका छन्। यी आक्रमणमा परेर बन्दरगाहमा कार्यरत कामदार र चालकहरू मारिएका छन्।
जुलाई महिनामा मात्र रुसले नागरिक जहाज र बन्दरगाहमा दर्जनाैँ पटक आक्रमण गरेको छ। जुलाई १९ मा एउटा टर्किस मालवाहक जहाजमा तीन वटा रुसी मिसाइल लागेको थियो।
उक्त आक्रमणमा नौ जना भारतीय र सिरियाली चालक दलका सदस्य तथा एक जना युक्रेनी पाइलटको मृत्यु भयो। सो जहाज पछि समुन्द्रमा डुब्यो। अहिले ब्ल्याक सागर जलयात्रीका लागि संसारकै सबैभन्दा खतरनाक ठाउँ बनेको छ।
बन्दरगाहका कामदारहरूले ठूलो डरका बीच काम गर्नु परेको छ। म्यारिन ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष ओलेग ग्रिहोरियुकले भने, ‘बन्दरगाहमा हुनु युद्धको अग्रपंक्तिमा हुनुभन्दा पनि डरलाग्दो छ।’
क्रिमियाबाट आउने मिसाइल एक मिनेटभित्रै आइपुग्छ। कामदारहरूलाई क्रेनबाट ओर्लिएर सुरक्षित ठाउँमा पुग्न तीन मिनेटभन्दा बढी समय लाग्छ। उनीहरूसँग ज्यान जोगाउने समय नै हुँदैन।
आक्रमणका कारण ओडेसाका बन्दरगाहहरूमा जहाजहरूको आवतजावत लगभग ठप्प छ। धेरैजसो बन्दरगाह क्षेत्र अहिले खाली देखिन्छन्।
एक वरिष्ठ म्यानेजरले भने, ‘सामान्यतया समुन्द्रमा बन्दरगाह प्रवेशका लागि जहाजको लामो लाइन हुन्थ्यो।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा भएको खाद्यान्न सम्झौता रोकिएपछि रुसले नियमित रूपमा आक्रमण गर्न थालेको छ।
दिनभरमा १५ घण्टाभन्दा बढी समय साइरन बज्छ। जसका कारण बन्दरगाहको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन्छ। यसले युक्रेनको खाद्यान्न निर्यातमा ठूलो असर पारेको छ।
खाद्यान्न निर्यात कम्पनीका ट्रेडिङ डाइरेक्टर भोलोडिमिर स्लाभिन्स्कीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकलाई पठाउने करिब ५ लाखदेखि ७ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न पठाउने क्षमता गुमाइसकेका छौँ।’
यता ओडेसा शहरका बासिन्दा भने गर्मी मौसममा समुन्द्र किनारमा समय बिताइरहेका छन्। तर त्यहाँ पनि ड्रोनका टुक्राहरू खस्दा सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको छ। अर्कोतर्फ रुसी नियन्त्रित क्षेत्रका किनारमा युक्रेनी ड्रोन खस्दा तीन बालबालिकासहित सात जनाको मृत्यु भएको छ।
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