+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इजरायल अमेरिकाको राम्रो साझेदार : जेडी भान्स

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २१ गते १३:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इजरायल अमेरिकाको राम्रो साझेदार र सहयोगी देश भएको बताउनुभएको छ।
  • भान्सले इरानसँगको सङ्घर्षको परिणाम अन्ततः अमेरिकी जनताको हितमा हुने दाबी गर्नुभएको छ।
  • इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफ आगामी दिनमा पाकिस्तानको भ्रमणमा जानसक्ने चर्चा चलेको छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इजरायल अमेरिकाको राम्रो साझेदार र सहयोगी देश भएको बताएका छन्। उनले साथीहरूबीच पनि मतभेद हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

फक्स न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ब्लेयर हाउसमा भएको बैठकमा आफ्नो विरोध नगरेको बताएका छन्। यसअघि केही रिपोर्टहरूमा नेतान्याहुले भान्सको विरोध गरेको दाबी गरिएको थियो।

जेडी भान्सले इरानको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यहाँ एउटा पक्ष वार्ताको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले अर्को कट्टरपन्थी गुट भने युद्धलाई जारी राख्न चाहने बताएका छन्।

भान्सले भनेका छन्, ‘इरानसँगको टकराव र सङ्घर्षको प्रक्रियामा उतारचढाव आइरहन्छन्, तर यसको परिणाम अमेरिकी जनताको हितमा हुनेछ।’

यसैबीच, केही रिपोर्टहरूमा इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफ आगामी दिनमा पाकिस्तानको भ्रमणमा जानसक्ने दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, इरानको तर्फबाट यी खबरहरूमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

जेडी भान्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले भने– भनेको माने इरानलाई धेरै फाइदा हुनेछ

अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले भने– भनेको माने इरानलाई धेरै फाइदा हुनेछ
शान्ति सम्झौताका लागि अझै केही विषय मिल्न बाँकी छ : अमेरिकी उपराष्ट्रपति

शान्ति सम्झौताका लागि अझै केही विषय मिल्न बाँकी छ : अमेरिकी उपराष्ट्रपति
इरानलाई अन्तिम र उत्कृष्ट अफर दिएका छौं : जेडी भान्स

इरानलाई अन्तिम र उत्कृष्ट अफर दिएका छौं : जेडी भान्स
अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको छुट्टाछुट्टै भेट

अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको छुट्टाछुट्टै भेट
उपराष्ट्रपति भान्स नेतृत्वको अमेरिकी वार्ता टोली पाकिस्तान आउँदै

उपराष्ट्रपति भान्स नेतृत्वको अमेरिकी वार्ता टोली पाकिस्तान आउँदै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

6 Stories
एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित