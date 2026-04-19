इरान युद्ध: अमेरिका कसरी आफैंले सिर्जना गरेको ‘डरलाग्दो परिस्थिति’ मा फस्यो?

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- मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अमेरिका ऐतिहासिक रणनीतिक हारको नजिक पुगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
- इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथिको आफ्नो वर्चस्व कायम राख्दै अमेरिकी दबाब र सम्भावित सैन्य कारबाही सामना गर्ने तयारी गरेको छ।
- खाडी मुलुकहरूले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरताका लागि तेहरानसँग द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाउनुका साथै रक्षात्मक गठबन्धनको बीउ रोपेका छन्।
२१ साउन, काठमाडौं । मध्यपूर्वका विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका ऐतिहासिक ‘रणनीतिक हार’ को नजिक पुगेको छ। अमेरिकाले इजरायलको उक्साहटमा इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको थियो। यो युद्ध सुरु भएको पाँच महिना भइसकेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दैनिक धम्की र सम्झौताको आशा व्यक्त गरिरहेका छन्। तर इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथिको आफ्नो नयाँ वर्चस्व छाड्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्ट्रेट अफ हर्मुजको वर्चस्व छाड्नु भनेको विश्व अर्थतन्त्रमाथिको पकड गुमाउनु हो। सैन्य रूपमा जित्न नसकिने युद्धमा इरानको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो हतियार हो।
इरानले अमेरिकासँगको जुन १७ को मेमोरेण्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले इरान ट्रम्प प्रशासनको सम्भावित सैन्य कारबाही सहन तयार छ।
इरानले आत्मसमर्पण गरेको छैन। रिभोलुसनरी गार्ड्स र उनीहरूका एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स सहयोगीहरूले द्वन्द्व बढाएका छन्। उनीहरूले रेड सी, सुएज क्यानाल र पूर्वी भूमध्यसागरका ऊर्जा पूर्वाधार र सप्लाई चेनलाई निशाना बनाएका छन्। साउदी अरेबिया, जोर्डन र इजिप्ट उनीहरूको निशानामा परेका छन्। अब सिरिया अर्को निशाना बन्न सक्छ।
बुधबार ढिलो गरी इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माएल बघाईले भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। उनले ओमानसँगको जलमार्ग पुनः खोल्ने वार्ता ‘दूरदर्शी’ रहेको बताएका छन्। उनले ‘यदि कुनै तेस्रो पक्षले यस प्रक्रियामा बाधा पुऱ्याएन भने’ सम्झौता हुने बताएका छन्।
उनले नाम नलिए पनि त्यो ‘तेस्रो पक्ष’ को हो भन्ने स्पष्ट छ। इरानी सरकारी टेलिभिजनले यसअघि नै स्ट्रेट खोल्ने कुरा ‘अमेरिकी व्यवहारमा आउने परिवर्तन’ मा निर्भर हुने बताएको थियो।
वासिङ्टनको जोखिम परामर्शदाता संस्था गल्फ स्टेट एनालिटिक्सका सीईओ जोर्जियो क्याफिएरोका अनुसार ट्रम्प प्रशासन ‘आफैंले सिर्जना गरेको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा’ फसेको छ।
उनले भनेका छन्, वासिङ्टनका अगाडि दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो विकल्प अमेरिकाले ‘जीत हासिल गर्न नसक्ने युद्धलाई निरन्तरता दिनु’ हो। दोस्रो विकल्प ‘राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि ठूलो राजनीतिक क्षति पुऱ्याउने कूटनीतिक सम्झौता स्वीकार गर्नु’ हो।
अर्कोतर्फ तेहरानमा ‘सैन्य तनाव बढाएर मात्रै प्रतिरोध क्षमता पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ’ भन्ने विश्वास बढेको छ। उनीहरू वर्तमान अमेरिकी प्रशासनसँगको कूटनीतिले ‘इरानको हितमा नतिजा नदिने’ ठान्छन्।
क्याफिएरोले भनेका छन्, ‘यी सबै स्थितिलाई हेर्दा यो संकट चाँडै समाधान हुने आशा कम छ।’
वासिङ्टनस्थित अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ रेसिडेन्ट स्कलर हुसेन इबिसले ट्रम्प ‘निराश’ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपति ‘आफैं डरलाग्दो स्थितिमा’ फसेका छन्। उनले जे गरे पनि ‘दुईमध्ये एउटा खराब नतिजा’ आउनेछ। ती दुई विकल्प जलमार्गमा इरानी शक्ति स्वीकार गर्नु वा वर्षौंसम्म हवाई युद्ध जारी राख्नु हुन्।
पछाडि हट्नु अमेरिकाका लागि ‘ठूलो रणनीतिक हार’ हुनेछ। इबिसका अनुसार यो ‘ग्लोबल पावरका रूपमा अमेरिकाको पतनको पहिलो ठूलो कदम’ हुनेछ। सन् १९५६ मा बेलायत र फ्रान्सले इजरायलसँग मिलेर सुएज क्यानाल नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूको पतन सुरु भएको थियो। अमेरिकाको अवस्था पनि त्यस्तै हुनेछ।
इबिसले युद्ध बढाउनाले ‘इरानविरुद्ध अनिश्चितकालीन र आक्रामक घेराबन्दीको नयाँ संरचना’ बन्ने बताएका छन्। यसले जमीनमा सेना नपठाए पनि यसलाई ‘अर्को कहिल्यै नसकिने युद्ध’ मा परिणत गर्नेछ।
मध्यपूर्वमा यस्तो द्वन्द्वको आधार तयार भइरहेको छ। इराक क्षेत्रको दोस्रो ठूलो तेल निर्यातकर्ता देश हो। अहिले इराक साउदी अरेबिया र जोर्डनविरुद्ध ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गर्ने थलो बनेको छ। यी आक्रमण लडाकु समूहहरूले गरिरहेका छन्। यी समूहहरू कागजी रूपमा इराकी सेनाका भाग हुन्। तर उनीहरूलाई इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले हतियार र नेतृत्व दिएको छ। यो लेबनानको हिजबुल्लाह जस्तै हो।
साउदी अरेबियाले आफ्नो तटस्थताको नीति छाडेको छ। उसले जुलाई २९ मा आफ्नो ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिएको छ। उसले अमेरिकासँग मिलेर इराकभरका इरान समर्थक लडाकुहरूविरुद्ध संयुक्त हवाई कारबाही गरेको छ।
त्यसैगरी रियाद र यमनका हुथी विद्रोहीहरूबीच हवाई आक्रमण बढेको छ। इरान सम्बद्ध लडाकुहरूले जुलाई २० मा रेड सीमा साउदी जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए।
बुधबारको पछिल्लो झडपपछि हुथीहरूले आफ्नो आक्रामकता बढाएका छन्। उनीहरूले हुदैदाह बन्दरगाह नजिकै एउटा भारतीय जहाज डुबाएका छन्। त्यो बन्दरगाह लडाकुहरूको नियन्त्रणमा छ। हुथी र साउदी समर्थित सरकारबीच चार वर्षसम्म शान्ति थियो। अब यमनमा पुनः गृहयुद्ध सुरु हुने अवस्था बनेको छ।
फसेका देशहरू
गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) मा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, ओमान र बहराइन पर्छन्। क्याफिएरोका अनुसार यी देशहरू क्षेत्रीय द्वन्द्वमा ‘कति धेरै जोखिममा छन्’ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ। इरानले यी देशहरूलाई युद्धमा अमेरिकाको सहयोगी मानेको छ।
साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले आइतबार हस्तक्षेप गरेका थिए। उनले ट्रम्पलाई तेहरानविरुद्ध तनाव नबढाउन मनाउने प्रयास गरेका थिए। क्याफिएरोका अनुसार यो प्रयास जीसीसीमाथिको इरानी आक्रमण रोक्नका लागि मात्र थिएन। क्षेत्रीय व्यवस्थाका लागि ‘तेहरानसँग काम गर्न सकिने सम्बन्ध आवश्यक छ’ भन्ने जीसीसीको बुझाइमा यो आधारित थियो।
इबिसका अनुसार जीसीसी देशहरूले एउटा कुरा बुझेका छन्। इरानले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेर विश्व अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिरहेको छ। उसले ‘जस्तोसुकै शर्तमा भए पनि युद्ध अन्त्य गर्न’ अमेरिकामाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
इबिसले भनेका छन्, ‘यो इरानीहरूको मुख्य हतियार हो। उनीहरू यसलाई छाड्ने छैनन्। त्यसैले खाडी देशहरू आफूहरू अहिले र भविष्यमा पनि निशानामा रहने कुरा जान्दछन्।’ यो स्थिति ‘उनीहरूले पहिले नै अनुमान गरेको तर रोक्न नसकेको विपत्ति’ थियो।
इबिसका अनुसार जीसीसी सदस्यहरूका लागि यसको प्रभाव घटाउने एउटै उपाय छ। उनीहरूले ‘तेहरानसँग आफ्नै द्विपक्षीय वार्ता विकसित र अगाडि बढाउनुपर्छ।’ साथै उनीहरूले वासिङ्टनसँगको सम्बन्ध पनि कायम राख्नुपर्छ। वासिङ्टनले उनीहरूलाई ‘अत्यन्तै महँगो र जटिल’ मिसाइल डिफेन्स सिस्टम उपलब्ध गराउँछ। यसले इरानको ‘धेरै सस्तो तर धेरै प्रभावकारी’ ड्रोन प्रविधिको सामना गर्न मद्दत गर्छ।
इरान र उसका एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स साझेदारहरू आफ्नो रणनीति लागू गर्न प्रतिबद्ध छन्। त्यसैले जीसीसी देशहरू र उनीहरूका क्षेत्रीय सहयोगीहरू एकजुट हुने समय धेरै टाढा छैन। ती सहयोगी देशहरूमा इजिप्ट, जोर्डन, पाकिस्तान र टर्की पर्छन्। उनीहरू प्रतिरोध गर्न र आवश्यक परे जवाफी कारबाही गर्न एक ठाउँमा आउन सक्छन्।
यस्तो गठबन्धनको बीउ जुलाई ३० मा रोपिएको थियो। साउदी अरेबियाले एउटा बहुराष्ट्रिय म्यारिटाइम डिफेन्स कोलिसन स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। यसको उद्देश्य रेड सी, बाब अल-मन्डेब स्ट्रेट र गल्फ अफ एडेनमा जहाज सञ्चालनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु हो।
क्याफिएरोले भनेका छन्, ‘फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि यो संकट लम्बिएको र फैलिएको छ। यससँगै रियादको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ।’ साउदी अरेबियाले कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। तर उसले आक्रमण रोक्न नापामान गरिएको सैन्य जवाफ दिन ‘ठूलो इच्छा’ देखाएको छ।
इबिसका अनुसार खाडी देशहरू इरानसँगको युद्धमा ठूलो रूपमा तानिन चाहँदैनन्। तर कुनै न कुनै मोडमा ‘उनीहरूले सहनुपर्नेछ र सामेल हुनुपर्नेछ।’
उनले थपेका छन्, ‘यसको वास्तविक कारण के हुनेछ भन्ने कुरा उनीहरूबाहेक कसैलाई थाहा छैन।’ (साउथ चाइना मर्निंग पोस्टबाट)
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