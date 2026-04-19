डल्लुमा झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता

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- पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच डल्लुस्थित खनाल निवासमा भेटवार्ता भएको छ।
- दुई नेताबीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रियता र वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीचको एकताका विषयमा छलफल भएको छ।
२१ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेटवार्ता गरेका छन् ।
खनालको निवास डल्लुमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रियता र वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकताबारे छलफल भएको छ ।
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