+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विपद् जोखिमप्रति सतर्क बाजुरा प्रहरी, जोखिमयुक्त बस्तीमा निरन्तर गस्ती

सुदूरपश्चिम हिमाल र उच्च पहाडमा रहेको यो जिल्लामा बर्सेनि ठूलास्तरका विपद्का घटना हुने गर्दछन् । जिल्लालाई जोड्ने मुख्य सडक पटक–पटक अवरुद्ध हुन्छ । यसर्थ यहाँ विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहँदैआएको छ ।

0Comments
Shares
प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८३ साउन २१ गते १४:२४

२१ साउन, बाजुरा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्लाका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती गरिरहेको छ ।

वर्षायामसँगै बढ्दो बाढी, पहिरो तथा सडक अवरुद्ध हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गस्ती तीव्र बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुरामा प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेश्वरी बोहराले बताइन् । नागरिकको सुरक्षासँगै सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रहरी नियमित रूपमा फिल्डमा परिचालित भएको डीएसपी बोहराको भनाइ छ ।

‘घटना भएपछि मात्र उद्धारमा खटिने परम्पराभन्दा जोखिमको पूर्वपहिचान, नियमित अनुगमन, स्थानीयलाई सचेत गराउने रणनीतिअनुसार गस्ती सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) नरेशबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पछिल्ला दिनमा बुढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा जाखिमयुक्त क्षेत्रमा गस्ती परिचालन भएको थियो । प्रहरी गस्तीले सडकमा खसेका ढुंगा हटाउनेदेखि जोखिम क्षेत्रको पहिचान र अनुगमन समेत गरेको इन्स्पेक्टर शाहीले बताए ।

वर्षाका कारण बाजुरामा पटक–पटक सडक अवरुद्ध हुने र त्यसले यात्रुको जोखिम र सास्तीसमेत हुने भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन प्रहरी चनाखो रहेको पनि उनले बताए ।

‘प्रहरीको भूमिका शान्ति–सुरक्षा मात्रै नभई विपद् व्यवस्थापनमा पनि हुन्छ । हामी विपद्पछिको प्रतिकार्यमा मात्र नभई पूर्वतयारीमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मनशायका साथ सक्रिय छौं,’ इन्स्पेक्टर शाहीले भने ।

बाजुरा भौगोलिक रूपमा विकट छ । सुदूरपश्चिम हिमाल र उच्च पहाडमा रहेको यो जिल्लामा बर्सेनि ठूलास्तरका विपद्का घटना हुने गर्दछन् । जिल्लालाई जोड्ने मुख्य सडक पटक–पटक अवरुद्ध हुन्छ । यसर्थ यहाँ विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहँदैआएको छ ।

बाजुरा प्रहरी विपद् जोखिम
लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद्को रोष्ट्रमबाटै गृहमन्त्रीले दिए प्रश्न नगर्न चेतावनी

संसद्को रोष्ट्रमबाटै गृहमन्त्रीले दिए प्रश्न नगर्न चेतावनी
ट्रम्पको टिप्पणी : युरोपेली नेटो सहयोगी राष्ट्रसँग कमजोर सैन्य बल छ

ट्रम्पको टिप्पणी : युरोपेली नेटो सहयोगी राष्ट्रसँग कमजोर सैन्य बल छ
डल्लुमा झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता

डल्लुमा झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता
धवल शमशेरको आरोप- राप्रपाले राजाको नाममा भोट मात्रै बटुल्यो

धवल शमशेरको आरोप- राप्रपाले राजाको नाममा भोट मात्रै बटुल्यो
‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’मा खल्ती प्रयोगकर्ता स्वतः सहभागी

‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’मा खल्ती प्रयोगकर्ता स्वतः सहभागी
आमाको दूधलाई किन भनिन्छ शिशुको पहिलो खोप ? यस्ता छन् कारण

आमाको दूधलाई किन भनिन्छ शिशुको पहिलो खोप ? यस्ता छन् कारण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अभिभावकको मोबाइल हेर्ने बानीले बच्चामा कस्तो असर पर्छ ?

अभिभावकको मोबाइल हेर्ने बानीले बच्चामा कस्तो असर पर्छ ?

11 Stories
गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

गर्भ निरोधक सुईले कसरी काम गर्छ ?

6 Stories
एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित