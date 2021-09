अन्तरिक्षमा यसरी कपाल नुहाउँदा रहेछन् अन्तरिक्षयात्री (भिडियो सहित)

हालै अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाकी अन्तरिक्षयात्री मेगन म्याकआर्थरले इन्टरनेसनल स्पेस स्टेशनबाट एउटा भिडियो शेयर गरेकी छिन् जुन शोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा अन्तरिक्ष स्टेसनभित्र एक अन्तरिक्षयात्रीले आफ्नो कपाल धोइरहेको देख्न सकिन्छ ।

प्रायः पृथ्वीमा जुन कामहरु हामीले सजिलैसँग गर्न सक्दछौँ त्यहीँ काम गर्न अन्तरिक्षमा निकै गाह्रो पर्दछ । अन्तरिक्षमा पृथ्वीको तुलनामा झण्डै शून्य गुरुत्वाकर्षण हुन्छ । त्यसैले अन्तरिक्षयात्रीहरुलाई माइक्रोग्राभिटी अर्थात् सुक्ष्म गुरुत्वाकर्षणमा कसरी बस्ने भन्ने विषयमा वर्षौँ पहिलेदेखि तालिम दिइएको हुन्छ ।

अन्तरिक्षमा निकै सामान्य कामहरु जस्तै कपाल धुनु, नुहाउनु, खाना खानु आदि पनि निकै मुस्किलले गर्नु पर्दछ । त्यसैले अन्तरिक्षयात्रीहरुले यी दैनिक कार्यहरु गर्नका लागि विशेष उपकरण लगेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक भएको भिडियोमा म्याकआर्थरले आफ्नो कपाल धोइरहेकी छिन् ।

भिडियोको सुरुमा उनले आफ्नो परिचय दिँदै भन्छिन्, ‘मलाई प्रायः सोधिन्छ कि इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा बस्ने अन्तरिक्षयात्रीहरुले आफ्नो दैनिक कार्य कसरी गर्दछन् ? त्यसैले आज म तपाईंहरुलाई अन्तरिक्षमा कपाल कसरी धोइन्छ भनेर देखाउनेवाला छु ।’

त्यसक्रममा उनको कपाल यताउता बिस्तारै बिस्तारै झुलिरहेको देखिन्छ । त्यसपछि उनले निकै सावधानीपूर्वक बोतलको पानीले टावेललाई भिजाएर त्यहीँ टावेलले कपाल भिजाउँछिन् ।

कपाल सफा गरेसँगै मेगन भन्छिन्, ‘माइक्रो ग्राभिटीमा कपाल धुनु निकै रमाइलो काम हो ।’

त्यसपछि उनी कपालमा विशेष खालको स्याम्पु लगाउँछिन् । स्याम्पु लगाइसकेपछि उनले त्यहीँ भिजेको टावेलले पुनः कपाल पुछेर सफा गर्दछिन् ।

उक्त भिडियोलाई सोसल मिडियामा धेरैले मन पराएका छन् । मेगन म्याकआर्थरले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा शेयर गरेको उक्त भिडियो हजारौंले हेरिसकेका छन् ।

🚿Shower Hour! Astronauts can’t take showers in space or the water would go everywhere, so I thought I would demonstrate how we keep hair clean on the @Space_Station. The simple things we take for granted on Earth are not so simple in micro-gravity! pic.twitter.com/wfXhNv6zzD

— Megan McArthur (@Astro_Megan) August 31, 2021