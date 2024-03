नेपालमा नास्तिकता फैलाउन अमेरिकाले पैसा दिएको रिपब्लिकन सांसदको दाबी, राज्यमन्त्रीको प्रतिवाद

१० चैत, काठमाडौं । नेपालमा नास्तिकता फैलाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले ५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ६ करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको भनी त्यहाँका एक सांसदले दिएको अभिव्यक्ति यति बेला चर्चामा छ ।

फ्लोरिडाबाट जितेका रिपब्लिकन सांसद ब्रायन मास्टले उक्त प्रसंग कोट्याउँदै नेपालमा धार्मिक आस्थामा विश्वास नराख्ने मानिसहरुका लागि उक्त रकम किन खर्च गरियो भनी प्रश्न उठाएका हुन् । उनले यसअघि पनि गत सेप्टेम्बरमा यस्तै प्रश्न उठाएर अमेरिकी संसदमा विदेश मामिला समितिसमक्ष औपचारिक पत्र लेखेका थिए ।

दुई वर्षअघि रिपब्लिकन पार्टीकै अर्का सांसद तथा पूर्वसभामुख न्युट ग्रिनरिचले बाइडेनलाई पाँच लाख डलर धार्मिक परियोजनामा खर्च गरेको आरोप लगाउँदा यस्तै वादप्रतिवाद चलेको थियो । मास्टको टिप्पणी रिपब्लिकन सिनेटरहरुले उठाउने गरेको प्रश्नकै निरन्तरताका रुपमा आएको देखिन्छ ।

मास्टले शुक्रबार अमेरिकी सिनेटको संसदीय समितिमा आठ मिनेट यही विषयको वरिपरि आफ्ना धारणा राखेका थिए । आफूले दिएको प्रस्तुतिलाई मास्ट आफैंले शुक्रबार ट्वीटरमा राखे ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावको सम्मुख डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सांसदहरुबीच धार्मिक, लैंगिक, वातावरण र विभिन्न देशहरुबारे लिइएको नीति लगायतका विषयमा लगातार घोचपेच चलिरहेको छ ।

शुक्रबार संसदीय समितिको आफ्नो प्रस्तुतिमा सांसद मास्टले बाइडेन प्रशासनका विदेश राज्यमन्त्री रिचार्ड राहुल बर्मालाई लक्षित गर्दै धर्मको विरोध र नास्तिकतालाई प्रवर्द्धन गर्न रकम नेपालमा किन पठाइयो भनी प्रश्न गरे । ‘आधा मिलियन डलर नेपालमा नास्तिकता फैलाउन पठाइएको छ, अहिले उनीहरु संसदमा झुटो विवरण दिनका लागि उपस्थित भएका छन्’, मास्टले दाबी गरेका छन् ।

